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「感覺回來了」元旦賽馬2萬港人入場 工展會24天展期吸百萬人流

香港新聞組／香港2日電
第56屆工展會1月1日圓滿閉幕，24天展期人流暢旺，圖為市民到工展會購物消費。 （中新社）
第56屆工展會1月1日圓滿閉幕，24天展期人流暢旺，圖為市民到工展會購物消費。 （中新社）

元旦日現場觀賞賽馬是不少市民的習慣，香港馬會昨日於沙田馬場舉行11場賽事，隨著特區政府早前進一步放寬防疫措施，昨日共吸引2萬3336名馬迷進入兩個馬場；此外，工展會於元旦日圓滿閉幕，主辦方廠商會表示，受惠防疫放寬，24天展期內有逾百萬人次入場。

文匯報報導，馬會昨日11場賽事，全日共17億元（港元，下同，約2.18億美元） 投注額，雖遜於去年元旦賽日的18.12億元下跌近6.2%，，但已是歷來元旦日第三高，象徵香港正穩步復常。有市民表示十分興奮，坦言「感覺回來了」，昨日是疫情三年以來首次入場觀看賽事，期望疫情早日消散，香港經濟復甦。

馬會今年繼續承襲往年傳統，舉行「好運1月1」 賽馬日，並於沙田馬場上演11場賽事。隨著政府放寬防疫措施，包括已取消「疫苗通行證」，沙田馬場內湧現人潮，氣氛熾熱，馬會亦於場內舉辦「捕捉好運」有獎遊戲及「好運連連開」有獎問答遊戲，並安排了樂手表演，為馬場增添節日氣氛。

總結全日共有2萬1875名馬迷進入沙田馬場，另有1461人進入跑馬地馬場作雙邊投注，合共2萬3336人，較去年同期多逾5000人，亦是疫情以來元旦日最多。

另據大公報報導，工展會於元旦日圓滿閉幕，三年新冠疫情以來首次恢復在場內試食，帶動入場人數與購物意欲增長，有提供試食的攤檔前人頭湧湧，最後一日不少商戶劈價促銷，市民開心入場「掃貨」，提早辦年貨。

有參展商表示，昨日人潮超出預期，形容是近10年工展會銷情最好的一日，較去年同期生意上升約一成。主辦方廠商會表示，24日展期內有逾百萬人次入場，銷售總額估計近10億元，與去年相若。

隨著政府早前撤銷多項社交距離措施，在銅鑼灣維園舉行的工展會，在舉行期間開放試食，連日來吸引不少市民入場，不少市民在試食後紛紛付款購買。

廠商會會長史立德表示，本屆工展會自從10日前開放試飲試食，加之晚上開放時間延長至9時，商戶反應正面，生意額起碼有一到兩成增長。這屆工展會生意額原先估計達10億元，希望能超過上屆生意額；過去幾日平均入場人次約6、7萬，估計今屆總入場人次可達100萬。

第56屆工展會1月1日圓滿閉幕，24天展期人流暢旺，吸引過百萬人次入場支持。 （...
第56屆工展會1月1日圓滿閉幕，24天展期人流暢旺，吸引過百萬人次入場支持。 （中通社）

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