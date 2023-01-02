香港雙層巴士側翻12傷 多人一度困車內
香港將軍澳元旦有雙層巴士「自炒」翻側，31名乘客經歷生死時速，當中12人輕傷送院，其餘19人毋須就醫，可謂不幸中大幸！肇事新巴796P路線由日出康城開出，駛至康城路一段直路時，突剷入路邊叢林翻側。涉事男車長聲稱為閃避障礙物撞上石壆而剷上行人路。
大公報報導，警方以涉嫌危險駕駛拘捕55歲男車長，指暫無證據顯示有障礙物擋路，會循巴士機件性能及駕駛態度方向調查肇因。新巴回覆表示，車長事發前一日為休息日及未有超時工作。運輸及物流局已責成巴士公司全力配合調查。
有汽車專家指出，涉事路段並非交通黑點，發生翻側意外實屬罕見。專營巴士工會指近年涉及巴士意外增加，批評公司為員工提供的在職培訓不足。
據報導，意外發生在昨日下午約5時，一輛新巴796P線由日出康城開往尖沙咀東，當時載著15男、14女及兩名男童，由總站開出後不久，駛至康城路對開時突然失控剷上行人路並撞毀欄杆，最終衝入草叢內翻側，巴士部分零件跌落在行人路上，路牌被撞斷，車頭嚴重損毀，擋風玻璃碎裂，多名乘客一度被困車內。
救援人員接報到場，多輛救護車在場戒備，消防員陸續將巴士內乘客救出，亦有乘客自行離開車廂，救護員為傷者作分流及初步包紮。31名乘客中，有12人受輕傷清醒送院，當中2人頸痛，10人主要分別是手腳及臉部擦傷，其餘19人經檢查發現無受傷毋須送院。事發後康城路往環保大道方向、近港鐵康城站的部分行車線一度封閉。至晚上近10時，巴士由兩架吊臂車吊起拖走。
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