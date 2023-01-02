澳門博彩收入創2004年來最低 明年料出現大反彈

2022年澳門博彩收入僅422億澳門元，圖為澳門威尼斯人賭場。（中新社資料照片）

受新冠疫情和防疫 措施影響，2022年澳門 博彩收入僅422億元（澳門元，下同，約52.5億美元 ），為2004年以來最低的全年收入。不過分析師 預計，隨著防疫措施的放寬，2023年博彩收入有望出現大幅反彈。

據彭博報導，澳門博彩監察協調局1日公布的數據顯示，去年12月澳門賭場的博彩總收入為34.8億元，較2021年同期下降56％，略低於分析師此前57％的預測中值。

這意味著，澳門2022年全年博彩收入累計為422億元，相比2021年的875億元下降51％，更遠低於2019年疫情暴發前的2920億元。據統計，這是繼2004年澳門賭場博彩收入413億後，全年收入最低的一年。

不過，分析師也預計，雖然防疫措施放寬帶來的病例增長會使消極影響持續到農曆新年前後，但後續2023年澳門博彩收入有望出現大幅反彈，預測漲幅的中間值為195％。

報導還指，澳門目前的六家賭場運營商近期都獲得了為期10年的新執照，消除了曾籠罩該行業的重大不確定性，使投資者更看好該行業，賭場在長期內也有更光明的前景。