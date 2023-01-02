李家超日睡不足6小時 靠氣功撐住 新年願望：讓港人生活復常

李家超表示，新一年最大的願望是香港新年進步，管控好疫情，每個市民都可以受惠。（中通社）

香港 特首李家超接受港台節目「舊日的足跡」訪問，談到個人生活時提到，他一天睡不到六小時，靠氣功恢復疲勞。

李家超說，當上特首後，是人生中最忙碌的時間，除了吃飯、睡覺外，其餘時間都在工作，每日約凌晨0時至0時30分就寢，早上6時左右起床，換言之每日只有不到6小時的睡眠。

主持人問李家超工作忙碌如何消除疲勞？李家超說，他修練氣功養生已達「師傅級」，他指練氣功20多年，的確有助其復原能力。李家超還說，他曾開班授徒過，但學生不太用功，不打算再開啦！他表示，練氣功需要持之以恆，但可能香港的生活太多彩多姿，未必每天有固定時間練習，氣功就難達到水準。

外傳李家超初當警員時曾被上級嚴重訓斥過，被認為「一事無成」。李家超在訪問中談及，指當時年紀輕經驗不足，處理一宗案件，由於扣留時間是48小時，上司認為應該盡早完成案件，他則認為「夠時間做」，但上級認為這不符合要求，於是直斥其非。

李家超說，他由此得到經驗後，明白工作一定要爭取時間，寧可提早完成，才能避免意外情況。他也學到「三人行必有我師」，在任何人身上，或多或少都有值得學習的地方。

李家超表示，新一年最大的願望是香港新年進步，管控好疫情 ，每個市民都可以受惠，個人則希望身體健康，家庭相處融洽。

據文匯報報導，李家超昨日在社交平台透過視頻發布新年賀詞，祝全港市民新年進步！身體健康！李家超表示，展望新一年，我們會迎來更豐盛的2023 ，政府有兩大目標：第一，讓市民的生活，盡量完全回復至疫情前正常情況；第二，全力落實施政報告中提出的各項工作，增強發展動能、排解民生憂難，建立健康活力、關愛共融的宜居香港，並推動青年發展及教育，實現新飛躍。