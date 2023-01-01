香港特首李家超一天睡不到6小時 靠氣功恢復體力

香港特首李家超。 （中新社資料照片）

香港 特首李家超接受港台節目「舊日的足跡」訪問，談到個人生活時提到，他一天睡不到6小時，靠氣功恢復體力。

李家超說，當上特首後，是人生中最忙碌的時間，除了吃飯、睡覺外，其餘時間都在工作，每日約凌晨0時至0時30分就寢，早上6時左右起床，換言之每日只有不到6小時的睡眠。

主持人問李家超工作忙碌如何消除疲勞？李家超說，他修練氣功養生已達「師傅級」，他指練氣功20多年，的確有助其復原能力。李家超還說，他曾開班授徒過，但學生不太用功，不打算再開啦！他表示，練氣功需要持之以恆，但可能香港的生活太多彩多姿，未必每天有固定時間練習，氣功就難達到水準。

外傳李家超初當警員時曾被上級嚴重訓斥過，被認為「一事無成」。李家超在訪問中談及，指當時年紀輕經驗不足，處理一宗案件，由於扣留時間是48小時，上司認為應該盡早完成案件，他則認為「夠時間做」，但上級認為這不符合要求，於是直斥其非。

李家超說，他由此得到經驗後，明白工作一定要爭取時間，寧可提早完成，才能避免意外情況。他也學到「三人行必有我師」，在任何人身上，或多或少都有值得學習的地方。

李家超表示，新一年最大的願望是香港新年進步，管控好疫情 ，每個市民都可以受惠，個人則希望身體健康，家庭相處融洽。