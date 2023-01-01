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分析：北京低調釋法 避免與西方國家正面衝突

香港新聞組／香港1日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

中國全國人大常委會日前就港區國安法釋法，沒有直接推翻香港法院的裁決，而是交由特首及其領導的國安委處理。分析稱，北京這次低調處理，是想避免與西方國家直接衝突。

中央社報導，香港壹傳媒創辦人黎智英被控違反港區國安法，獲終審法院批准聘請海外律師歐文（Tim Owen）抗辯後，香港特首李家超向北京提請人大釋法，釐清沒有本地全面執業資格的海外律師能否參與危害國家安全的案件。

人大常委會30日釋法，當中沒有直接推翻終審法院的裁決，而是說明海外律師能否參與國安法案件，屬於需要特首認定的問題，應取得特首發出的證明書。如果香港法院沒向特首提出及取得證明書，則香港國家安全委員會應對問題作出判斷及決定。國安委有權對是否涉國家安全問題判斷，行政、立法、司法機構均應尊重其決定，不得干涉。

在以往的釋法中，如1999年涉及居留權的「吳嘉玲案」，是人大常委會第一次釋香港「基本法」，並且推翻香港終審法院的裁決。

而今次李家超提請人大釋法後，香港政界一度傳出毋須釋法，就連全國人大常委譚耀宗也曾指不知北京中央的想法，並稱「我自己覺得香港自己解決就最好」。

香港的中國問題專家劉銳紹表示，今次是香港主權移交後人大第6次釋法，也是首次就港區國安法釋法。他認為，北京這次是低調處理，希望避免與西方國家在此問題上直接衝突。

他解釋，過去數次釋法已影響國際社會對落實「一國兩制」，尤其是香港是否有司法獨立的信心，加上眼前中國疫情爆發，全球多國加強對中國公民入境的防疫措施，這些對北京的不信任表現，也輻射到中國其他的政策。

劉銳紹強調，「若這時候高調釋法，可能會加劇國際社會對北京的不信心，北京不能輕視。」

他說，黎智英案件是否涉及國安範疇已是疑問，若北京不避重就輕，會加劇西方國家擔心國安法被濫用，「北京此次處理釋法的手法較以往高明，但長遠卻減少不了西方國家的不信任。」

劉銳紹表示，釋法進一步削弱終審法院的威信。但儘管如此，日後特首及香港國安委處理敏感事件時，也會緊跟北京的路線。

香港 北京 港區國安法

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