香港確診近3萬 盧寵茂：高點會維持一段時間

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 昨日新增的新冠病毒感染個案逼近3萬宗，錄得2萬9207宗確診個案，是3月中旬以來的最高水平。醫務衛生局局長盧寵茂表示，民生經濟活動增加，確診宗數勢必會增加，屬預期之內。

綜合文匯報、香港電台報導，盧寵茂表示，「近日確診數字已去到高位」，相信新冠疫情 會在高點維持一段時間，主要原因包括節日假期以及香港增加了與外地人員流通。

他強調，局方會確保醫療系統能夠承受，而公營醫療機構的藥物儲備夠2至6個月用量，坊間的止痛藥共750種，市民無須執意只買某個牌子的藥物。

香港昨日新增2萬8783宗本地確診個案，另424宗輸入個案，再多52名確診患者死亡。23間安老院舍及10間殘疾院舍有新增個案，64名院友及7名員工感染，學校沒有新增呈報個案。目前有5151名確診病人留醫，當中197人危殆，192人嚴重，當中53人正接受深切治療，現時急症醫院內科病床整體住用率約為115%。

疫情反彈，盧寵茂昨日接受電台訪問時表示，確診數字一直有上升趨勢，而社區疫情和2022年初的情況很相近，相信已去到頂峰，並會繼續維持一段時間。目前，香港應對疫情的能力較當時提升很多，包括各類醫療服務和疫苗 接種率等方面。港府會確保醫療系統維持運作，特別是對香港市民的服務可以維持。

他強調港府並未放棄抗疫，會保證「一老一幼」等重點人群受到適當保護，「特別是節日來臨，亦增加一些民生經濟活動，這（個案上升）是我們預期之中，（疫情）是會繼續一段時間。總體來說，現時我們能夠應對疫情的能力比（2022年）年初，我們稱為『韌力』是強了很多。」

盧寵茂強調，港府邁向復常的方向穩定，從無搖擺，而「通關」是眾望所歸的，「摸著石頭過河才是安全。我們香港港府帶著700萬市民走這條復常路，不是叫大家『跳過去』。」