睽違3年跨年倒數 尖沙咀萬人空巷 活力香江重現

香港維多利亞港夜空1日凌晨零時上演「幻彩詠香江」加強版煙火匯演，點亮兩岸，迎接新年到來。（中通社）

在香港 防疫措施幾乎「清零」的情況下，睽違3年的大型跨年夕倒數活動昨日回來了，熱鬧的香港也回來了！近30萬市民聚集在中環蘭桂坊與海濱長廊，以及九龍尖沙咀和西九一帶，迎接2023年的到來。不論相熟與否，人人緊貼一起，互相祝賀，萬人空巷的盛況不遜疫情 前。

綜合文匯報、明報報導，在倒數聲中，送別五味雜陳的2022年，迎來充滿希望的2023年。市民高呼：「希望新年會帶來新氣象，疫情早日結束，社會完全復常。」有家長冀新一年解除「口罩 令」，讓稚女見見同學的模樣，可以大聲談笑，感受何謂正常生活；有中學生稱不想通關，冀街上少些遊客，不要那麼擠迫；有市民則熱烈期待與內地恢復正常通關後經濟加速復甦，一掃疫情肆虐期間帶來的陰霾。

香港市民12月31日晚在尖沙咀海旁等待倒數活動，迎接2023年。（中新社）

2022年最後半分鐘，維港兩岸氣氛被推至頂點。會展的玻璃幕牆重現巨型倒數時鐘，不少市民齊聲倒數，踏正零時零分正式踏入2023年，港島十幢大廈上演「幻彩詠香江」加強版煙火光影匯演，綻放璀璨絢麗的煙火，其間夾雜維港兩岸駐足圍觀市民的尖叫聲和歡呼聲，「Happy New Year」、「新年快樂」的祝福此起彼落，與歷時10分鐘的煙火光影匯演相輝映，配以激光及舞動射燈效果，火光隨音樂起舞綻放。

香港警方12月31日晚在油尖區及中環蘭桂坊一帶實施人流管制，以便利市民慶祝新年。（中通社）

港島中環海濱長廊、九龍尖沙咀文化中心一帶以及西九文化區，不少早已帶備相機佔據有利位置的市民瘋狂地捕捉煙火四散的難忘一刻。

另一個倒數熱點中環蘭桂坊，酒吧生意暢旺，市民三五知己舉杯歡度新年。蘭桂坊協會總監張素媚表示，該處的酒吧昨晚訂座率爆滿，酒吧等也有不同慶祝活動，部分更有樂隊表演。

除維港兩岸外，大嶼山寶蓮寺天壇大佛昨晚亦舉行了「福佑香江，同心邁向2023」的迎接新年活動，除有歌手表演外，更敲鐘108次進行倒數為香港祈福，並有300架無人機在上空拼出多樣的祝福圖案。

今次是香港三年來最大型、涉及港九新界的全港性慶祝元旦活動。尖沙咀等地在入夜後人頭湧湧，過年氣氛濃烈。市民表示，雖然新冠確診數字仍然高企，但相信香港已建立免疫屏障，只要打齊針，就算染疫也無大礙，加上港鐵通宵服務，不少交通工具亦加班行駛，故可盡情慶祝。