跨年倒數 香港求變力甩陰霾

除了還得戴口罩，香港 絕大多數防疫 措施已宣布取消，告別2022年的跨年之夜，香港觀光 部門舉辦「加強版煙火光影匯演」，為香港人的跨年添加氣氛，料想跨年夜的維多利亞港灣兩岸，會有成千上萬港人出來吶喊倒數。

香港旅遊發展局舉行跨年倒數，是「幻彩詠香江」加強版煙火光影匯演。當天晚上11時45分開始，要舉行25分鐘多媒體匯演來跨年。期間午夜零時零分，香港港島十幢沿岸大廈樓頂將施放煙火，配合雷射和舞動射燈效果，港人可於維港沿岸觀賞。此外，跨年倒數前香港文化中心觀景台將有多媒體匯演，2022年的最後30秒，灣仔會展中心的玻璃幕牆亦會有巨型時鐘倒數。

維港跨年倒數活動，已公布最佳觀賞點是維多利亞港灣上的渡輪、尖沙咀海傍、尖東的星光大道、灣仔金紫荊廣場海濱長廊。預計跨年夜這些地點以及維港沿岸，再加上銅鑼灣、旺角等鬧市中心，以及中環蘭桂坊，都會有大批港人前往慶祝。

香港警方說，剛過去的平安夜香港有24萬人到尖沙咀區中部一帶慶祝，西九文化區有2萬1000多人，中環蘭桂坊亦有6000多人。這次防疫措施放寬，加上旅發局舉辦倒數活動，相信將吸引更多人到尖沙咀及港島海傍一帶慶祝，因此會有大範圍的封路。

年年跨年，香港人都會倒數，倒數時說的最多的一句話是「世界和平」，這兩年則會加上一句「身體健康」。生活在香港，對持續爆發的戰爭、對波及發達經濟體的通膨、對影響廣泛的糧食危機，沒有切身感受；但無休無止的疫情，失業率高懸下10多萬人沒有工作，對香港人是最大的挫敗，於是有人說過去的一年是香港最失落的一年。

目前香港市場和香港社會，還是瀰漫著低沉的情緒，很多人對前景憂心忡忡。連港府跨年前公布的香港人口趨勢，也說整體人口過去兩年持續下降，香港嬰兒出生是過去30年來的最低，香港人口減少是30年有紀錄以來最多。是以跨年倒數聲中，喊的是54321，沒有喊出的是那一個變字。