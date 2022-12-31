黎智英能否聘海外律師? 人大釋法：由香港特首開證明

香港壹傳媒創辦人黎智英（中）被控違反港版國安法，是否能聘請英國律師？中國人大常委會應香港特區政府要求做出解釋，如果聘請不具有香港全面執業資格的海外律師擔任辯護或訴訟代理人，應取得特首發出的證明書。(中通社資料照片)

黎智英 被香港 當局依國安法起訴後，他早前獲終審法院批准聘用英國 御用大律師歐文（Tim Owen）為其辯護。港府吞下敗訴後，李家超隨即向北京中央提交報告，建議提請人大常委會釋法。中國全國人大常委會昨天作出釋法，但沒有說明可否，而是把相關權力交給香港行政長官和國安委；特首李家超晚上發表聲明，表示歡迎及感謝人大常委會的解釋。

中央社引述陸媒報導，人大常委會會議30日表決通過「全國人大常委會關於香港特別行政區維護國家安全法第14條及第47條的解釋」。人大常委會解釋，香港法院在審理危害國家安全犯罪案件中遇有涉及有關行為是否涉及國家安全或者有關證據材料是否涉及國家祕密的認定問題，應當向行政長官提出並取得行政長官就該等問題發出的證明書，上述證明書對法院有約束力。

釋法也指，不具有香港全面執業資格的海外律師擔任危害國家安全犯罪案件的辯護人或者訴訟代理人可能引發國家安全風險，聘用海外律師問題，屬於香港國安法第47條所規定的需要認定的問題，應當取得行政長官發出的證明書。

李家超晚上發表聲明，強調香港國安委和政府會全力落實釋法內容中所說明的責任，尤其是有關香港國安委就「在香港沒有全面執業資格的海外律師參與國家安全案件」是否涉及國安的問題，以及應當採取何種政策作出判斷和決定。

另據香港電台報導，全國人大常委譚耀宗說，這次釋法有助於釐清哪些法律人員可參與涉及國家安全的案件，防範任何潛在的風險，同時也釋除了社會對外國或境外勢力干預香港事務、危害國家安全的疑慮及擔憂。港大法律學院憲法講座教授、基本法委員會委員陳弘毅說，對於壹傳媒創辦人黎智英涉及的國安法案件，他估計，由行政長官擔任主席的香港特區維護國家安全委員會，考慮到由於特首未有發出批准英國大律師Tim Owen參與案件的證明書，因而行使決定處理。