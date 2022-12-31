我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北一女中樂儀旗隊花車遊行預演 颯爽英姿搶先看

新聞界的天后 傳奇女主播芭芭拉‧華特斯93歲辭世

黎智英能否聘海外律師? 人大釋法：由香港特首開證明

香港新聞組╱香港31日電
香港壹傳媒創辦人黎智英（中）被控違反港版國安法，是否能聘請英國律師？中國人大常委會應香港特區政府要求做出解釋，如果聘請不具有香港全面執業資格的海外律師擔任辯護或訴訟代理人，應取得特首發出的證明書。(中通社資料照片)
香港壹傳媒創辦人黎智英（中）被控違反港版國安法，是否能聘請英國律師？中國人大常委會應香港特區政府要求做出解釋，如果聘請不具有香港全面執業資格的海外律師擔任辯護或訴訟代理人，應取得特首發出的證明書。(中通社資料照片)

黎智英香港當局依國安法起訴後，他早前獲終審法院批准聘用英國御用大律師歐文（Tim Owen）為其辯護。港府吞下敗訴後，李家超隨即向北京中央提交報告，建議提請人大常委會釋法。中國全國人大常委會昨天作出釋法，但沒有說明可否，而是把相關權力交給香港行政長官和國安委；特首李家超晚上發表聲明，表示歡迎及感謝人大常委會的解釋。

中央社引述陸媒報導，人大常委會會議30日表決通過「全國人大常委會關於香港特別行政區維護國家安全法第14條及第47條的解釋」。人大常委會解釋，香港法院在審理危害國家安全犯罪案件中遇有涉及有關行為是否涉及國家安全或者有關證據材料是否涉及國家祕密的認定問題，應當向行政長官提出並取得行政長官就該等問題發出的證明書，上述證明書對法院有約束力。

釋法也指，不具有香港全面執業資格的海外律師擔任危害國家安全犯罪案件的辯護人或者訴訟代理人可能引發國家安全風險，聘用海外律師問題，屬於香港國安法第47條所規定的需要認定的問題，應當取得行政長官發出的證明書。

李家超晚上發表聲明，強調香港國安委和政府會全力落實釋法內容中所說明的責任，尤其是有關香港國安委就「在香港沒有全面執業資格的海外律師參與國家安全案件」是否涉及國安的問題，以及應當採取何種政策作出判斷和決定。

另據香港電台報導，全國人大常委譚耀宗說，這次釋法有助於釐清哪些法律人員可參與涉及國家安全的案件，防範任何潛在的風險，同時也釋除了社會對外國或境外勢力干預香港事務、危害國家安全的疑慮及擔憂。港大法律學院憲法講座教授、基本法委員會委員陳弘毅說，對於壹傳媒創辦人黎智英涉及的國安法案件，他估計，由行政長官擔任主席的香港特區維護國家安全委員會，考慮到由於特首未有發出批准英國大律師Tim Owen參與案件的證明書，因而行使決定處理。

香港 英國 黎智英

上一則

千粒金米扔江 上海藝術家獲歐洲廣告大獎

下一則

多地公布染疫率 海南半數、四川逾六成陽了

延伸閱讀

環球時報：黎智英能不能請英國律師 中國法律說了算

環球時報：黎智英能不能請英國律師 中國法律說了算
黎智英國安案釋法 人大常委會列入議程

黎智英國安案釋法 人大常委會列入議程
李家超結束赴京述職返港 料機場交代通關進展

李家超結束赴京述職返港 料機場交代通關進展
黎智英國安案 傳北京決定釋法「解釋範圍更廣」

黎智英國安案 傳北京決定釋法「解釋範圍更廣」

熱門新聞

圖為上海居民進行核酸檢測採樣。（中新社）

中國從零病毒急轉全面病毒 好像「回到2020春天」

2022-12-23 20:01
12月23日，上海的醫護將一名老人送往醫院。12月21日，上海德濟醫院官方微信公眾號發文，表示上海全市估計有543萬陽性病例，預計到年底將有1250萬人染疫。(歐新社)

一夜回到解放前？中國防疫全面放開「極端解封」亂象

2022-12-27 10:36
這張習近平（左）與母親齊心在公園散步的相片，常年擺放在習近平的辦公室中。（取自人民日報）

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

2022-12-25 11:09
(取自中國外交部官網)

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

2022-12-30 10:55
美國對外關係委員會全球衛生高級研究員、西東大學外交與國際關係學院教授暨全球衛生問題研究中心主任黃嚴忠。（取材自微信）

中國大規模老人病歿 專家：疫情快速達峰引不必要死亡

2022-12-25 23:11
香港宣布取消入境強制核酸檢測等防疫規定，圖為香港國際機場。(Getty Images)

中BF.7竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法或免疫系統

2022-12-28 22:20

超人氣

更多 >
洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘
Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣

Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣
駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭
底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜

底特律居最貧窮10大城榜首 這個富裕的城市竟也入榜
全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全

全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全