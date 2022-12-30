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隔3年 港首團客到澳門：懷念賭場

香港新聞組／香港30日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

澳門宣布放寬入境防疫措施，香港首個旅行團昨在太子登上巴士出發，12名團員表現熱烈及期待，有團友稱「很懷念零食、賭場的熱鬧氣氛」，晚上獲澳門旅遊局設宴歡迎。

明報報導，團友陸小姐透露，疫情前每數個月就會到澳門旅遊，惟疫下三年未曾再訪。這次與兩個朋友一同出遊，「很懷念當地的零食、賭場的熱鬧氣氛」，預計花3000元（港元，下同，約384.7美元）於膳食及購物，「蛋卷、杏仁餅、豬肉乾都想吃」，會常戴口罩並以消毒潔手液防疫。

另一姓陸女團友稱，旅行團推出已即時報名，心情非常興奮，又讚旅行團自由度大，「可以去到自己喜愛的地方」，最想食豬扒包及魚翅，到訪大三巴等，相信至少花數千元。同團吳先生稱三年首離開香港，原與四名朋友一同出遊，惟兩名朋友前日確診，僅餘兩名朋友同行。

據報導，中旅社代總經理陳瑞東稱，該兩日一夜美食團收費999元，將安排海鮮自助餐及五星級酒店，反應熱烈。陳稱因交通仍未復常「未能搶得更多票」，「希望1月可因應運力每星期排三團以上」。旅遊業議會總幹事楊淑芬稱澳門放寬對旅遊業非常有意義，加上1月與內地通關，業界真正可談復甦，相信內地及澳門的「好消息」是業界一支「強心針」，有利招聘。

澳門 香港 防疫

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