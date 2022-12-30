港取消防疫措施 議員：內地人到港需打疫苗

香港政府放寬防疫措施，29日起生效，包括取消疫苗通行證、社交距離措施、入境核酸檢測等，但繼續保留口罩令。圖為香港市民於屯門一餐廳用膳。（中通社）

香港 取消多數防疫措施後續有爭議，有立法會議員反對港府取消疫苗 通行證，並建議通關後內地居民與海外非香港居民一樣要完成疫苗才可進港。而香港昨起取消入境強制核酸檢測及限制社交距離等絕大多數的防疫規定，但仍維持「口罩令」。

香港立法會議員田北辰說，非常反對香港政府取消疫苗通行證。因確診患者中，有九成半患重症或死亡個案是年滿60歲，加上仍有約二成60歲或以上的長者未完成接種疫苗，擔心加重公立醫院的負荷。

田北辰說，香港政府早前表示市民必須打齊疫苗才可進入除下口罩的處所，但現時在疫情 升溫下取消疫苗通行證，是「今日的我打倒昨日的我」。而香港與內地通關後，未打齊疫苗的人將可以進入食肆，容易造成爆發，建議通關後一視同仁，內地人與海外非香港本地居民看齊，必須先完成接種疫苗才能到香港。

港府醫務衞生局局長盧寵茂說，今次取消大部分疫情相關措施，是穩步有序的放寬及復常，今次取消疫苗通行證等措施是考慮社會成本後的調整。

另外，香港12月29日起，取消入境強制核酸檢測及限制社交距離等絕大多數的防疫規定，但仍維持「口罩令」。對此，港府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，若疫情回落和維持穩定，最快下月可容許確診者無須隔離同時逐步取消「口罩令」。

香港29日新增2萬4895例新冠病毒確診，其中本土2萬3589例。當日並新增死亡62例。

據香港文匯網報導，劉宇隆29日在一個電台節目中表示，香港過去一周每天新增約2萬例確診，目前仍需維持確診者強制隔離。但近日大樓汙水檢測病毒量已接近年初水準，相信疫情已經到達頂峰，只是持續時間仍不確定。

劉宇隆認為，若兩周後每日確診回落到1萬例水準，可以考慮取消隔離確診者，以及取消海外人士入境需接種疫苗的要求；若疫情沒有再反彈，可在農曆新年時逐步取消「口罩令」。

對於防疫措施取消後會否增加年長者和幼童的感染風險？劉宇隆表示，80歲以上長者在第五波疫情下，「要感染的基本上都已經感染」，其他則已接種疫苗；3歲以下幼童則有一半已接種疫苗或已感染。他認為，除非出現新變異病毒，否則新冠感染風險已經與流感相近。