香港2022年發生了什麼？ 回歸25年、換了特首、送走珍寶舫

習近平6月30日下午抵達香港，圖為習近平偕夫人彭麗媛2017年到訪香港。（新華社）

2022年7月，香港 換了特首，政局改變，一年內，香港人失去了珍寶海鮮舫、海洋公園大熊貓安安及幾家老店消失，但也迎來香港故宮及第六代山頂纜車；因新冠疫情 困擾的香港，至2022年尾防疫措施開始陸續鬆綁，只保留口罩令和確診者隔離令。在即將到來的2023年，香港也許看到曙光。

1.習近平 訪港

7月1日香港出席特區建立25周年，中國國家主席習近平在武漢爆發疫情兩年半來首度離開中國，也是習近平相隔五年後再度訪港。習近平在講話中提出「一國兩制」的新詮釋，以及他給香港的「四個必須」和「四個希望」。

習近平今次訪港的發言，亦比以往更詳細闡述香港優勢，並強調要保持香港特質，指「中央政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，維護自由規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫」。習近平上一次訪港時，就引用香港俗語「蘇州過後無艇搭」，期望香港集中精力發展。今年習近平再次提及香港要「聚精會神謀發展」，又指「家和萬事興」，認為香港「不能亂，也亂不起」。

而習近平近兩次訪港，都有提及青年發展。習近平2017年訪港時表示，要「加強對青少年的愛國主義教育，關心、支持、幫助青少年健康成長」。今次訪港就指「我們還要特別關心關愛青年人。我們殷切希望，每一個香港青年都投身到建設美好香港的行列中來，用火熱的青春書寫精彩的人生。」

在中國國家主席習近平（右）監誓下，李家超（左）7月1日上午宣誓就任香港特別行政區行政長官。（新華社）

香港特首選舉唯一參選人李家超（左），以逾九成得票率當選第六任特首。圖為他當選後與妻子在記者會上向公眾致意。（路透）

2.香港換特首

香港特首5月8日舉行順利結束，唯一候選人李家超以1416票當選第六屆特首，亦是首位警隊出身的特首。選委會表示，這次選舉共有1428位選委投票，投票率97.74％，李家超獲得1416票支持，8票不支持，沒有發現任何問題選票。香港信報報導，計票程序約在8日中午12時、即投票結束後約半小時便展開，選務人員也在半小時內完成計票並宣布結果，李家超以1416張支持票當選，得票率99.16％，為歷來最高。

香港珍寶海鮮舫（中）在拖船的引領下，轉移離港。（Getty Images）

3.珍寶海鮮舫離港

被視為香港人集體記憶之一的香港仔珍寶海鮮舫，在生意不佳停業兩年後，無人接手，最後更無處容身，珍寶集團無奈宣布，6月14日轉移離開香港，計畫前往東南亞進行維修。不少香港市民趕在珍寶海鮮舫離港前，以不同方式記錄它「最後一面」。不到一周，珍寶海鮮舫行駛至南海西沙群島附近水域時遇上風浪，船身入水開始傾側。負責航程的拖船公司經過嘗試救援後不果，最終全面沉沒入水，由於事發地點水深超過1000公尺，因而放棄打撈。

香港故宮基調為典雅的米金色，展廳入口採用如紫禁城的朱紅色外牆為點綴。（取材自香港旅遊發展局）

4.香港故宮文化博物館開放

比鄰M+的香港故宮文化博物館（香港故宮）7月開幕，開幕不足四個月已經錄得50萬人次入場。香港故宮樓高七層，設有九個展覽廳，展出故宮博物院、香港和世界各地的珍貴藏品。香港故宮文化博物館位於西九文化區西端，建築設計受北京紫禁城建築群啟發，基調為典雅的米金色，展廳入口採用如紫禁城的朱紅色外牆為點綴。香港故宮開幕後也將展示來自北京故宮博物院的文物，多數展品首次赴香港展出。

位於香港九龍城衙前圍道的豪華餅店貼出告示，感謝街坊支持，該店於10月1日停止營業，不少市民拍照留念。（中通社）

5.老字號結業

2022年香港多家老字號相繼結業，不論是灣仔快樂餅店、九龍城豪華餅店、中環蓮香樓等老餐廳，還是本地著名品牌優之良品、康泰旅行社都一一與大家告別，令人惋惜。另外香港別具代表性的霓虹燈牌也逐漸消逝。

7月28日MIRROR香港紅館演唱會大屏突跌落，砸中2名舞蹈員。（中通社）

6.紅館事故

7月28日晚在香港紅館舉行的香港男子組合MIRROR演唱會，發生大屏幕墜落意外，2名舞蹈員被突然從高處跌落的大屏幕擊中倒地，其後大會宣布發生事故腰斬節目，並要求觀眾離場。主辦方大國文化（Music Nation），和MIRROR所屬的MakerVille受到各界質疑，據悉，這兩個主辦方都屬於盈科拓展集團，該集團主席是李嘉誠次子、「小超人」李澤楷。

香港海洋公園大貓熊安安7月21日離世，市民不捨到場悼念。（中新社）

7.海洋公園大熊貓安安離世

由人類飼養下全球最長壽的雄性大貓熊安安，身體持續虛弱持續未能進食，7月20日香港海洋公園透過安樂死送其離世。有香港市民連日到海洋公園探望，獲悉安安離世時傷心流淚，園方在展館內設置紀念牌和弔唁冊，供市民悼念安安。安安離世之時享壽35歲，等同於人類105歲高齡。

香港第六代山頂纜車，8月27日正式投入服務；圖為新山頂纜車與維港景色。 （中新社）

8.第六代山頂纜車開放

第五代酒紅色山頂纜車退役後，山頂纜車正式迎接全新第六代設計，8月27日開始投入服務，場面非常熱鬧。第六代纜車，其載客量由原來一車120人，增近一倍至210人，有了透明天窗和加大的車窗可全方位欣賞美景，加上擴建中環纜車總站，翻新了山頂纜車總站，老纜車真的「升呢」。

9.香港七欖事隔3年重臨大球場

因新冠疫情而停辦超過三年的體壇盛事「香港國際七人欖球賽」，在11月4日至6日正式回歸，一連三日集合運動賽事、音樂和娛樂表演，吸引本地及海外2.4萬球迷入場。七欖不單是國際體育盛事，也是香港作為旅遊之都、盛事之都的重要品牌項目之一。每次七欖比賽，都吸引大量運動員及觀眾赴港，在旅遊、消費等層面上都為香港帶來龐大的經濟收益。

10.香港大解封 僅剩口罩令

為配合中港兩地有序解封，香港12月29日起取消絕大部分防疫措施，包括「疫苗通行證」、「限聚令」，以及入境核酸檢測等，僅維持「口罩令」和高風險群組每日快測等要求。有港媒指出，兩地通關固然是好事，但也要防止內地疫情向香港倒灌。