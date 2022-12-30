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日本限航令 港府要求撤回 國泰取消部分航班

香港新聞組／香港30日電
日本實施「中國限定」的強化邊境方案，連香港航班也受影響。（中通社）
日本實施「中國限定」的強化邊境方案，連香港航班也受影響。（中通社）

內地新冠病例急遽增加，日本日前宣布內地及港澳往日本航班只可在指定4個機場降落，後調整限制安排，若無七天內到內地的乘客，可降落北海道新千歲、福岡及沖繩那霸3個機場。對此，港府嚴正要求日本當局撤回對港的限航令，並指目前約有6萬名香港乘客受影響。

綜合媒體報導，港府表示，27日收到日本民航局通知，表示自30日起，來自香港的載客航班暫時只能使用成田、羽田、關西和名古屋中部4個機場，航空公司也不准增加由香港前往日本機場的航班。港府表示，已積極與日本當局緊密溝通，嚴正要求日本當局撤回有關決定。

為符合日本當局最新要求，國泰、香港航空及香港快運今起均要求前往札幌新千歲、福岡及沖繩那霸等3個機場的旅客，在香港機場辦理登機手續時須簽署申報表，確認出發前7天未曾在內地逗留，而未能符合有關要求者可選擇退款或重新預訂航班。

國泰航空昨發聲明，確認可繼續運作前往日本所有航點的航班，但因數量限制，每周只能營運共65個班次，較原來削減約兩成。國泰表示，會安排原定往來東京、大阪及札幌的受影響顧客乘搭其他航班；往來名古屋的顧客將改為乘搭大阪航班；因正值旅遊旺季，其他航班滿座，往來福岡的受影響顧客可獲全額退款。

香港航空昨於facebook表示，來往香港至沖繩航班今起全面恢復每日一班；來往札幌航班下月1日起有限度恢復服務，每周三、五、日運作；來往東京及大阪的航班無受影響。港航表示，因應部分來往札幌航班取消，會陸續以電郵和手機短訊通知乘客，並全額退款，乘客若透過第三方預訂機票，需聯絡旅行社代理跟進。

香港快運表示，下月13日前的航班將照常運作，14日起將取消部分往福岡、關西、沖繩、東京及名古屋航班，共有41個班次，直至另行通知；航班遭取消之旅客會收到電子郵件和短訊通知，可申請退款或更改機票等。

新思維副主席、香港旅遊促進會總幹事崔定邦認為日本最新做法是「雙輸」，「非常掃興、擾民」，促港府繼續交涉，要求日方盡早撤銷相關限制。

香港 日本 機場

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