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日本限航令 香港250航班150團大混亂 6萬旅客受影響

香港新聞組／香港29日電
日本30日起限制內地、港澳航班只能使用四個機場，港府要求取消倉促決定。圖為香港國際機場。（Getty Images）
日本30日起限制內地、港澳航班只能使用四個機場，港府要求取消倉促決定。圖為香港國際機場。（Getty Images）

北京「清零」策略大轉向後，中國各地病例數激增，日本率先自30日起限制內地港澳航班只能使用東京成田、羽田、大阪關西、名古屋中部四個機場香港運輸及物流局表示，對日本當局在旅遊旺季作出如此倉卒的決定非常失望，已去信嚴正要求日本當局撤回。新規定實施後，港府表示，回港航班機場不設限，香港航空公司的航班仍可由日本各個機場載客飛返香港。

明報報導，有旅行社負責人表示，正聯絡航空公司了解如何調配航班。港府昨晚補充，由30日至下月底，本地航空公司受影響的離港航班接近250班，約6萬名乘客受影響。當中約4000人為旅行團旅客，共逾150個旅行團受日本有關決定影響。

航空公司表示，會取消前往北海道和沖繩的航班，並安排多班去程不載客的航班，接載在當地的乘客回港。有旅行社負責人表示，正聯絡航空公司了解如何調配航班，會陸續通知客人。

據報導，香港機場昨天不少市民如期出發到日本旅遊。梁小姐與友人昨日乘港航往沖繩，她稱前日得知日本將於30日實施「限航令」後即「變陣」，花約5000元（港幣，下同，約641.4美元）購入東京回港機票，打算回程時乘內陸機到東京再回港。

報導稱，陳先生一家八口昨日乘搭香港快運往福岡，原定1月3日返港，他稱前日有看過由大阪返港的機票，約6000至8000元一位，「肯定要多花幾千元，小朋友要開學了」，仍待航空公司安排。他說已近三年沒外遊，心情多少受影響，批評日本新政策「多餘」。同樣乘搭香港快運往福岡的陳太則認為日方措施合理，她原定1月4日返港，翌日上班，如今只能見步行步，或會轉飛台灣或轉乘內陸機再返港，心情沒太受影響，笑言「滯留就玩久一點啦」。

報導引述特首李家超表示，對日本相關決定感失望，已透過日本國駐香港總領事館向日方傳達。他說，香港駐東京經濟貿易辦事處及入境處已隨時準備協助港人，向有需要者傳達必要資訊，協助安排行程。

報導指出，香港航空昨日宣布，30日起取消每日一班前往北海道和沖繩的航班，直至另行通知，另於明日至下周三（1月4日）期間安排9個不載客航班，由北海道及沖繩接載旅客返港；已訂明日起出發兩地機票的乘客可獲全額退款。

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