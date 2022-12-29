香港改用新法 近5月捕2.3萬活鼠比去年增5成

全港滅鼠實施新的滅鼠措施後，捕獲量大增5成。（中新社資料照片）

全港滅鼠行動28日正式展開，各政府部門會與物業管理人員和相關持分者合力加強街市、後巷、屋邨等地方滅鼠工作。隨著改用酒精捕鼠器、夜間放置捕鼠器、老鼠膠等新方式捕鼠，滅鼠工作進展顯著，在大成街街市，10月至今捕鼠超過700隻。

綜合文匯報、大公報報導，環境及生態局局長謝展寰昨日與食環署、康文署、房屋署等代表到試點之一的黃大仙大成街街市巡視滅鼠成效，該處過去每月平均捕獲4.5隻老鼠，但實施新的滅鼠措施後，曾3星期內捕獲385隻老鼠，另外過去5個月全港捕獲的活鼠共2.3萬隻，較去年同期升5成；有街市商戶讚老鼠數量有下降，認為措施有成效。

食環署亦於昨日起在全港各區展開「歲晚清潔大行動」，加強清潔轄下場所及設施，包括公眾街市、熟食中心、小販市場、公廁、垃圾收集站等。

曾發生群鼠噬「豬殼」的黃大仙大成街街市一向是衞生黑點，尤其是夜間特別多老鼠出沒。早前，食環署在該街市及其他鼠患黑點及轄下處所滅鼠，使用T型鼠餌盒等新技術和工具，以及透過講座及片段向相關人士推廣防治鼠患指引、管理守則和檢查表，以及聯同本地大學探討制訂「綜合鼠患指數 」等。

為期21天的「歲晚清潔大行動」亦於昨日開展。其間，食環署會加強清潔轄下場所及設施，包括公眾街市、熟食中心、小販市場、公廁、垃圾收集站等，加強清理經常發生亂拋垃圾和其他潔淨罪行的地點。食環署人員亦會加強巡查，以及對舊式唐樓、街道和後巷、村屋、建築地盤等地點進行針對性的防治蚊患和鼠患工作。

謝展寰昨日表示，食環署之前在大成街街市放置老鼠籠捕鼠，每月平均捕獲4.5隻老鼠，今年10月起署方試用酒精捕鼠器和老鼠膠，以及加強夜間捕鼠後，3星期之間捕獲385隻老鼠，捕獲數目倍增。加上進食鼠餌後死亡的老鼠數目，10月至今在該街市已滅鼠約700隻，目前每周捕獲的老鼠數量開始下跌，反映部門已掌握更有效的滅鼠方法，令鼠患受控。