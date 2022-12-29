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香港辦理回鄉證續證手續 只需20分鐘

香港新聞組／香港29日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

內地將於1月8日起取消入境核酸檢測及集中隔離，意味時隔3年，內地與香港即將實現免檢疫通關。特首李家超表示，港府已與內地有關單位接觸，會商討在通關初期分階段設人數安排，期望能在明年1月15日前完成審批並落實。

文匯報報導，部分歸心似箭的港人趁昨日聖誕假期後首個工作天，到中旅社辦理回鄉證續證手續，流程大致順暢，大約需時20分鐘。

中旅社還提供了「綠色通道」，協助長者、年幼或特殊需要人士預約辦理申請證件。有分隔兩地的家庭表示：「分隔3年已經是一個可以忍受的極限了。」千辛萬苦只為一聚，是疫下眾生相。

另據大公報報導，有消息指，通關初期香港往內地配額暫定每日3萬人，屆時所有口岸都將開放。多名立法會議員呼籲港府，及時與相關業界溝通，確保香港具備足夠的軟件和硬件與內地通關。

李家超昨日表示，中央已同意通關的三個原則，即逐步、有序及全面；港府已與內地有關單位接觸，希望能在1月中前就通關方案達成共識，提交中央審批並落實。

李家超指出，香港有四個渠道要與內地通關，包括空運、船運、鐵路以及陸路口岸。前三者可實現點對點運輸，因此班次、旅客數量可逐步增加；但陸路口岸是兩地人流最大的通關方式，疫情前每日單向人流可達40至50萬人，而口岸有地理限制、每分鐘能處理的人數限制，所以需要制定好運作流程、安排好配套。

香港 檢測 疫情

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