香港戲院5月重開 票房恢復至疫前9成

香港各大戲院5月重開，票房已經恢復至疫前9成，全年整體票房收入可望逾11億港幣；圖為戲院資料照片。（中通社）

回顧2022年，不少行業都繼續受到疫情 影響，為市民提供視聽娛樂體驗的電影院 也不例外。香港 戲院商會理事長袁彥文表示，2022年戲院業在艱苦中捱過，慶幸多部港產片票房收入能撐住，5月至11月香港戲院的整體票房收入已恢復至2019年疫情前同期的90%，全年整體票房收入可望逾11億元（港幣，下同，約1.4億美元）。

文匯報報導，不過，袁彥文表示，相比2019年疫情前同期的19億元仍下跌約42%，期望港府22日撤銷戲院入座率上限後可以進一步利好入場人次。

今年初香港爆發第五波疫情，港府再度收緊社交距離措施，並再要求戲院停業。袁彥文感慨說，「第五波疫情爆發，港府再度要求戲院停業逾100日，幸好業主都願意提供雙位數字的減租幅度共度難關。」據了解，一間旺區戲院每月租金及管理費支出達400萬至700萬元。

4月中疫情放緩，港府放寬社交距離措施，但不可在場內飲食，入座率不可超過50%，戲院復業後的經營依然困難。幸好5月底外語片《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun:Maverick）上映前，港府於5月19日放寬社交距離措施安排，入座率限制亦於5月19日起增至85%，可以飲食，讓市民重拾走入戲院的動力。」

下半年多部港產片如電腦特技科幻片《明日戰記》、令人會心微笑的《 飯戲攻心》、偶像加劇情的《阿媽有咗第二個》、暑期賀歲片《闔家辣》、懸疑犯罪片《正義迴廊》等陸續上映，由於電影類型都有吸引力，令票房大豐收，截至21日票房介於8176萬元至3262萬元。

據2022年Yahoo搜尋「十大熱搜電影」排行榜顯示，有6部是港產片，可見港產片人氣高企。袁彥文表示，今年首11個月港產片占香港戲院的整體票房收入達30%。上一次港產片票房大豐收已是1994年，當年有《賭神2》、《醉拳II》、《 國產凌凌漆》……等6部電影打入歷年港產片50大。

袁彥文指出，「別以為入座率由85%升至100%，只是相差15%，其實可以做多20%至30%生意！」隨著內地及香港計畫1月8日恢復正常通關，香港不少影片發行商都等待內地同步上映，相信明年香港電影市道會復常。