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4天7.6萬人次 香港機場聖誕出境增16倍

香港新聞組／香港28日電
香港機場聖誕假期間單日出境數字破2萬人次，四天共7萬6207人次，為去年同期的16倍。圖為在機場等候離港的旅客。（中通社）
香港機場聖誕假期間單日出境數字破2萬人次，四天共7萬6207人次，為去年同期的16倍。圖為在機場等候離港的旅客。（中通社）

香港放寬出入境政策，兼澳門通關，不少市民選擇今個聖誕假期出外遊玩，無論香港國際機場還是港珠澳大橋，亦漸漸回復出遊氣氛。根據入境事務處數字，機場聖誕假期間單日出境數字破2萬人次，由12月23日至26日計四天，共7萬6207人次，為去年同期的16倍。

綜合香港01、大公報報導，至於經港珠澳大橋出境人次亦在澳門通關及聖誕假期期間，錄得連續3天單日逾1000人次，4天內有4652人次出境，較去年同期增加4倍。

根據入境處數字，聖誕假期間，香港機場出境人數持續錄得增長，23日單日經機場出境人次達1萬8002人次，24日平安夜升至1萬8473人次，聖誕節25日錄得1萬9008人次，26日周日更突破2萬人次，達到2萬0664人次，總計四天內共7萬6207人次經機場出境。去年同期只逾4000人出境

返港毋須隔離亦無黃碼限制下，出外遊玩人數大增，對比去年防疫措施仍然嚴謹的聖誕假期，去年四日合共只有4453人經機場出境，當中平安夜及聖誕節出境人數不足1000人次，四天數字相加亦無今年單日出境數字的一半。今年錄得的76207人次，比去年同期的16倍。

港人以往最常去的澳門，恰好在聖誕節前、即12月23日宣布免入境檢疫，放鬆對「黃碼」人士限制，故過去四天經港珠澳大橋出境人士亦有增加，但料仍受金巴、港澳直通巴班次所限，增幅未有機場多。昨日經港珠澳大橋出境人次最多

此外，面對中國疫情延燒但仍將在下月8日起大解封，日本「半封關」嚴陣以待，30日起限制中國內地和港澳航班，只能使用東京羽田、成田、大阪關西及名古屋中部機場，即當日起將無直航機往來香港至沖繩、北海道札幌、九州等的港人熱門遊日目的地。有旅行社表示，港人遊興被打亂，估計整體生意可能因而損失約4成。

機場 香港 澳門

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