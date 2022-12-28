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通關在即 香港醫療告急恐爆打針潮 醫促港人優先

香港特派員李春／香港28日電
香港與內地通關在即，各界醫療資源告急，專家呼籲香港仍需維持一定程度防疫措施；圖為瑪格麗特公主醫院急診室資料照片。（Getty Images）
香港與內地通關在即，各界醫療資源告急，專家呼籲香港仍需維持一定程度防疫措施；圖為瑪格麗特公主醫院急診室資料照片。（Getty Images）

中國宣布明年1月8日起取消入境隔離及核酸檢測，港府說正爭分奪秒，雙軌並行推進通關籌備工作。不過，香港近日新冠病例回升，醫院病床使用滿負荷，指定診所名額爆滿。有私家醫生預料內地與香港通關後，或會出現內地人赴港打新冠疫苗的人潮，認為如果日後需求改變，應以香港居民優先接種。

就內地宣布放寬入境防疫安排，港府發言人稱，香港市民期盼已久的通關很快將可實現，港府正全力推進香港和內地逐步、有序、全面通關。

發言人稱，由港府政務司長帶領的「通關事務協調組」正爭分奪秒，雙軌並行推進通關籌備工作，一方面盡快制訂穩妥的通關方案，兼顧兩地疫情變化和風險管理。同時香港與中央政府、廣東省和深圳市相關單位保持聯繫，就通關方案達成共識後，會隨即提交內地審批，務求在明年1月中之前予以落實，讓香港與內地各類跨境往來活動逐步有序重拾正常動力。

香港海關表示，香港各口岸管制站的海關人員，已做好準備迎接與內地全面通關，並已在西九高鐵口岸進行關務演練，檢查防疫裝備，校正清關設施。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦說，已陸續有市民向旅行社查詢往返內地的交通安排，港人到內地旅行需求很大，短線遊亦非複雜的旅遊產品，若出入境運力恢復正常，春節前有望恢復往內地旅行團。

香港旅遊業議會總幹事楊淑芬說，內地取消入境隔離及核酸檢測後，屆時若每天約1萬名內地旅客訪港，即疫情前的一成，算是「不錯的開始」，期望明年第三季可逐步恢復至疫情前的八至九成生意。

開關在即，但香港疫情反覆。香港衛生單位公布，昨日香港單日新增1萬9398例確診，其中有800多例輸入個案，再增47名患者離世，包括1名兩歲半女童。

香港新聞組／香港28日電

綜合港媒報導，有港府專家和議員都認為，縱使內地放寬大部分檢疫限制，香港仍有需要維持一定程度的防疫措施，例如旅客入境前及入境時的核酸檢測要求、染疫者須隔離等，其後可再逐步放寬不同措施。

內地復星醫藥旗下的復星健康昨午亦公布，應用程式上線上平台開通登記赴港接種復必泰（BNT、輝瑞）二價疫苗意向，估計每針收費逾1400港元（約179.5美元）。

香港 疫情 檢測

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