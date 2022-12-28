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黎智英國安案釋法 人大常委會列入議程

香港新聞組／香港28日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

壹傳媒黎智英獲法院批准聘用英國御用大律師Tim Owen，為國安案件抗辯，港府終極上訴失敗後，向中央建議提請全國人大常委會釋法。常委會27日起一連四日在北京召開會議，港澳辦主任夏寶龍受國務院委託，在會上作關於提請解釋《港區國安法》有關條款的議案說明。

大公報報導，香港行政長官、香港特別行政區維護國家安全委員會主席李家超，感謝中央提請全國人大常委會解釋香港國安法有關條款，並獲全國人大常委會列入議程。香港各界人士熱切期待人大常委會釋法。他們表示，人大常委會釋法是香港法制重要而無可取代的組成部分，具有定海神針作用，全國人大常委會依法就香港國安法行使解釋權，有助於凝聚社會共識，有利於維護國家安全。

李家超表示，歡迎並感謝中央接納他的建議，提請全國人大常委會解釋香港國安法有關條款的議案，並獲全國人大常委會列入議程。他將熱切注意全國人大常委會的審議結果。

港區全國人大代表、立法會議員陳勇表示，人大釋法是香港法制重要而無可取代的組成部分，具有定海神針作用。回歸後人大常委會多次就基本法內容釋法，有效協助香港平息法律紛爭。

他強調，要完善特區司法制度和法律體系，我們必須擺正心態，認清並支持人大常委會和特區法院發揮各自角色，共同促進法律細節於實施中持續完善。就着香港國安法爭議，人大釋法無疑能一錘定音，確保香港國安法得到忠實執行，防範國安危機，亦彰顯中央政府對特區的主權及憲制責任。

全國政協委員、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝表示，中央是香港維護國家安全的總兜底人。全國人大常委會會議加入釋法議程，體現對特區的高度重視和責任擔當，受到香港社會各界支持。黎智英案是危害國家安全的特大案件，全國人大常委會依法對香港國安法行使解釋權，有助於凝聚社會共識，確保維護國家安全。社會各界高度期待人大釋法一錘定音，撥亂反正，妥善處理香港國安法相關法律爭議，確保香港國安法得到完整準確的貫徹實施。

香港 黎智英 國務院

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