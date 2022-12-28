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香港飛北京機票飆2倍 赴內地旅遊團就緒

香港新聞組／香港28日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

內地1月8日起取消入境檢測及集中隔離，香港與內地的全面通關在望。香港海關表示，在各口岸管制站已做好準備，迎接全面通關復常。香港立法會議員田北辰昨天透露，停駛三年的廣深港高鐵將於1月15日全面恢復，路線除深圳、廣州外還包括北京、上海等大城市。

綜合明報等港媒報導，香港赴北京及上海的機票單程票價明顯上升，據旅遊購票網頁Trip.com截至昨傍晚6時數字，明年1月8日香港往北京單程機票連同稅項及附加費，同日最低價為1.3萬元（港幣，下同，約1666.6美元），較同月首個周日的3999元起及前一天的5734元起，貴分別逾2.3倍及1.3倍。有旅行社表示，赴內地的旅遊團已就緒，待內地公布香港入境細節及視乎航線運力，即會推出相關產品。

據報導，永安旅遊副總經理馬世文表示，其旅行社早於港府放寬至「0+3」入境安排時，已預備好足夠人手，待內地公布更多細節後，包括港人赴內地的具體要求，計畫在農曆新年後推出中國線旅行團產品，相信只需3至7天即可成團。

報導稱，入境旅遊方面，據旅發局數字，2018及2019年分別有510.3萬及437.7萬內地旅客人次赴港，占總入境旅客人次78.3%；去年內地赴港旅客人次只有6.57萬。旅遊促進會總幹事崔定邦表示，港府過去有採取措施保留業界人手，相信在內地旅客恢復赴港後，現有的人手足以應付，不過人手及業務規模要回到疫情前水平，相信要半年至一年時間。

報導說，批發及零售界立法會議員邵家輝稱，內地旅客有望恢復赴港，對零售業而言是期待已久的大喜訊，對通關後零售業市况感到樂觀，因內地旅客以往占入境旅客約八成。他形容過去約3年疫情，特別是珠寶及化妝等零售店舖，生意及規模大幅縮減，在油尖旺等的旅遊旺區有不少「吉舖」。邵表示，在內地近日宣布逐步放寬防疫政策後，據他了解，業界已增加更多人手及加大入貨量，亦有已縮減分店的企業，計畫重新擴張。

香港 北京 疫情

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