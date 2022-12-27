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港醫料通關後或現內地來港打針潮 「應本地優先」

香港新聞組／香港27日電
立法會議員江玉歡表示，全世界都已開始有序復常，相信香港人能適應改變。（取材自香港電台）
立法會議員江玉歡表示，全世界都已開始有序復常，相信香港人能適應改變。（取材自香港電台）

中國國家衛健委宣布，下月8日起不再納入檢疫傳染病管理，即是確診者毋須隔離。另外，不再對入境人員及貨物等採取檢疫措施。有私家醫生表示，近日接獲市民查詢，內地親友如何來港接種疫苗，預料內地與香港短期內通關後，或會出現內地人來港打新冠疫苗的人潮，認為如果日後需求改變，應以香港居民優先接種。

香港電台報導，藥房商會表示，個別品牌的止痛退燒藥已斷貨，部分品牌的撲熱息痛並不充裕，但仍有供應，呼籲巿民毋須集中購買個別品牌含撲熱息痛的藥物。

此外，香港立法會議員江玉歡表示，國家有最新的定調及策略，香港必須跟隨，撤銷599章《預防及控制疾病條例》下的相關限制，包括口罩令、限聚令和疫苗通行證。她認為應該讓市民自行選擇，可以因應自己的身體狀況及工作類別，自行決定是否配戴口罩及去哪些場所。

江玉歡說，明白過往的一些防疫措施需要跟隨國策訂定，但隨著國策有所改變，香港的措施亦應該跟從。她舉例如果不改變相關措施，難道在兩地通關後，內地旅客來港不用有所限制，但香港市民繼續要遵守這些限制，她認為要迎來全面復常就不能有過度束縛。

江玉歡說既然全世界都開始有序復常，相信香港人能適應相關改變，亦是時候返回過往的生活狀態，期望政府能做好把關。

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