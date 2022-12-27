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港迎通關復常 海關：各口岸管制站已做好準備

香港新聞組／香港27日電
香港海關表示，在各口岸管制站已做好準備，迎接全面通關復常。（取材自海關社交網頁）
香港海關表示，在各口岸管制站已做好準備，迎接全面通關復常。（取材自海關社交網頁）

中國內地調整新冠疫情防控政策，下月8日起取消入境檢測及集中隔離，香港海關表示，在各口岸管制站已做好準備，迎接全面通關復常，讓香港與內地各類跨境往來活動逐步有序重拾正常動力。

香港電台報導，海關在社交網頁上載圖片，表示西九高鐵口岸的海關人員正密鑼緊鼓進行關務演練，檢查防疫裝備，校正清關設施，為通關做好準備。

此外，醫療衞生界立法會議員林哲玄認為，當香港與內地全面通關，如果能夠在入境本港時，有檢測是好事。

林哲玄表示，內地港人可以經「來港易」到港已一段時間，期間不用進行測試，亦證明一直以來都「穩陣」。當來往人數增加後，到港需要有檢測是好事，因為要視乎本港醫療體系情況，當外出及返港人數增加，本港公立醫院內科病房入住率已達112%，需要就做好準備應對需求。

他表示，通關最主要是讓港人到內地更方便，本港的輸入個案，即使在加大對外來往，亦維持於約4%至5%，認為現時疫情最主要是來自本地個案。

林哲玄說，對內地來港人士，有疫苗接種要求是好事，兩針疫苗是基礎。對於有病人組織提出要考慮當輸入個案增加，是否要有鎔斷機制，他認為應變措施是有需要，當出現驚人輸入數字時要有措施，相關措施亦要再討論，因為仍然很難估計變化。

香港 檢測 疫情

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