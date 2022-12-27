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香港旅遊業復甦…餐廳缺人手 旅巴待維修

香港新聞組／香港27日電
香港不少東主打算等正式與內地通關後，隨時重開餐廳，做回團餐生意。（中通社）
香港不少東主打算等正式與內地通關後，隨時重開餐廳，做回團餐生意。（中通社）

香港9月底將入境檢疫放寬至「0+3」，希望吸引旅遊潮回歸，有旅行社指出，聖誕長假期的確為旅遊業帶來小陽春，平安夜前夕有約1萬人次入境，而出境旅遊約2萬人次，自鬆綁後呈現「V形反彈」。旅遊人潮帶動餐飲業，「團餐」生意重臨，不過有老闆表示三年疫情過後，面臨人手不足窘況。

「經過三年的疫情，沒有旅行團來港，100%做團餐的100%會關門。」香港餐務管理協會主席梁振華表示，北角、尖沙咀、紅磡及土瓜灣等做團餐生意的餐廳大部分已結業。但他指出，不少東主打算等正式與內地通關後，隨時重開餐廳，做回團餐生意。

梁振華還說，目前尚未放寬1.5公尺的防疫距離，「本來一個大禮堂內可擺100張桌子，現在只能擺60、70張。」希望特區政府能早日放寬。

疫情以來經營的5間餐廳收到剩下1間，蔚濠海鮮飯堂董事陳泰來表示，相信疫情將會過去，「團餐回來，好日子將重臨」。不過目前餐廳人手不足，他直言餐廳需要近20名員工，但現在只有近半的人手，「都沒人入行，有時做完廚房又做樓面。」

另據文匯報報導，「縱橫遊」常務董事袁振寧在電台節目上表示，旅遊業最黑暗的時期已經過去，期望與內地恢復正常通關後，可以進一步刺激消費及就業。但他也說，目前香港的航運力尚未完全恢復，運載力只有疫情前約四成。

旅遊界立法會議員姚柏良表示，希望航空公司、跨境巴士、旅行社或酒店業等，能提早為正常通關及迎接旅客做好準備。

經營旅遊巴的健福旅運有限公司董事總經理莊源華說，目前業界人手嚴重不足，不少司機已轉行或年過60歲；還有停車位不足，租金高昂。業界希望政府能增加臨時停車位，以及放寬旅巴司機的入職條例，讓外勞在獲培訓下成為司機。

香港旅遊巴士有限公司營運經理李偉邦則說，公司大部分車輛因疫情期間為駕駛，需更換零件或維修，但費用是一大難題，「一輛旅遊巴維修最少6萬港元（約7685美元），好多公司未必有這麼多維修基金。」

疫情 香港 租金

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