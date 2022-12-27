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1.8起正常通關內地 港人：等3年終於可回鄉過年

香港新聞組／香港27日電
港鐵表示，正為通關做準備，全力配合港府制定方案以確保鐵路服務逐步有序恢復；圖為西九龍高鐵站26日晚燈火通明。（中新社）
港鐵表示，正為通關做準備，全力配合港府制定方案以確保鐵路服務逐步有序恢復；圖為西九龍高鐵站26日晚燈火通明。（中新社）

中國內地調整新冠疫情防控政策，下月8日起取消入境檢測及集中隔離，代表香港與內地將恢復正常免檢疫通關。香港各界對此表示歡迎，民眾也期望明年能夠回鄉過春節。

香港01報導，中國國家衛健委26日公布對新冠病毒感染實施「乙類乙管」方案，疫症由「甲類」降為「乙類」疾病管理後，對染病者不再實行隔離措施、不再判定密切接觸者等、不再畫定高低風險區，檢測策略調整為「願檢盡檢」。

最讓民眾關注的是，自明年1月8日起解除入境後核酸檢測和集中隔離，逐步恢復水路、陸路口岸客運出入境，取消「五個一」及客座率限制等國際航班數量管控措施。方案並提出12項措施，當中提及中外人員入境內地，只需持有出發前48小時內的核酸檢測陰性結果，入境後無需再進行核酸檢測和集中隔離。

香港民眾對此消息相當開心，有人感嘆：「等了三年，明年終於可以一家人回家過年。」父母在廣東家鄉養老的丁先生表示，由於疫情關係，往來香港與內地多有不便，過去三年都未能帶同妻兒回鄉探望父母，終於盼到兩地恢復正常通關，非常高興。

另據香港電台報導，香港工聯會理事長、立法會議員黃國形容，這是送給市民的「新年大禮」，屆時臨近農曆新年，相信很多人想返內地，建議初期按照有緊急需要、經商、家庭團聚的優先次序，以每日至少1萬個限額執行通關，同時設「特事特辦」通道處理特殊個案。

明報則報導，人在北京的全國人大常委譚耀宗表示，首階段要關注內地如何放寬入境檢疫限制、人數限額等，例如會增加「人文關懷」抑或抽籤配額。不過目前難以預測開放程度，譚耀宗預料明年中有機會與內地全面開放通關。

此外，特首李家超在「大公報」撰文 ，談及上京述職後的想法，提到港府會「逐步、有序、安全、穩妥實行通關安排」，並兼顧兩地疫情變化和風險管理，優化制訂方案，在盡量滿足需求和安全有序的要求下，取得最有利的平衡，盡快達至「逐步、有序和全面」通關的目標。

香港 檢測 疫情

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