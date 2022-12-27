大同老餅家元朗總店霓虹招牌將拆 網嘆：再失香港情懷

大同老餅家元朗總店外，懸掛自60年代的兩層高霓虹招牌，成為活廣告。（取材自臉書）

創立於1943年的大同老餅家，元朗總店外懸掛超過半世紀的兩層高霓虹招牌26日被發現已搭起棚架，疑近日將拆卸，2022年完結在即，又一香港 情懷可能要告別大眾。照片在臉書 群組「香港行跡」傳開後，網友紛紛表示不捨。

香港01報導，「香港行跡」臉書群組管理員Ebee日前貼出「大同老餅家」霓虹招牌搭棚的照片，留言「別了，元朗大同老餅家，霓虹招牌」，照片可見棚架上有工人正在工作。網友看到後紛紛留言「安息」、「再見」，也有人表示「本來說過完中秋後拆，都拖了幾個月」。

有網民26日在臉書群組上傳照片，顯示大同老餅家元朗總店的兩層高霓虹招牌搭起棚架，疑似要拆卸，網民留言「別了」。（取材自臉書）

大同老餅家早在今年9月中秋節前，已在Instagram發文表示，「大同老餅家」霓虹招牌即將更換，呼籲市民在它「離開」前到場拍照留念。店方當時說，元朗總店更換霓虹招牌日期仍在安排中，若有進一步消息會在官網公布。但目前店方Instagram和臉書專頁均未見公布拆卸招牌的消息。

以賣中式唐餅聞名的大同老餅家，其元朗總店每逢中秋前夕便非常熱鬧，老店每年堅持傳統，門口會豎起保留舊香港特色的中秋牌樓，配合懸掛自60年代的兩層高霓虹招牌，成為該店的生招牌（活廣告）。

不過，2010年香港實施「小型工程監管制度」，規定招牌不可伸出超過4.2米，離地不能少於3.5米，數以千計屹立幾十載的招牌因不符合新制度的標準，逐漸被迫拆卸，部分送往填堆區變廢物。