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24領域中國十大科學家 香港占35% 繼續拚創新科技

香港新聞組／香港27日電
2022年是香港創新科技的關鍵一年，圖為航拍建設中的香港科技大學（廣州）校園。（中新社） 中國新聞社
2022年是香港創新科技的關鍵一年，圖為航拍建設中的香港科技大學（廣州）校園。（中新社） 中國新聞社

2022年是香港創科關鍵一年，新一屆特區政府日前更推出首份「香港創新科技發展藍圖」，全面規畫未來創科願景。香港文匯報深入分析2022年全球三大學術研究人員影響力資料庫數據，其中在權威學術研究平台Research.com的累積影響力排名共24個領域的全國十大科學家中，香港便占35%，香港學者更在12個領域中位列全國第一。

香港文匯報報導，Research.com以全球科學家在所屬領域的H指數（H-index）作根據，按科學家的論文發表數及被引用次數，評估累積學術產出數量和水平，並計算出科研人員在世界及在其所屬院校所在國的名次。

根據數據，2022年該平台列出的24個領域之中，香港科學家在其中23個領域進入全國前十位，累積共84人次，占全國排名前十人次數目的35%；更在12個領域中位居全國之首，全國前三的也達到28人次。

24個研究領域大致分為生物及醫學、自然科學、工程科學、商業、社會及人文學科四個大類，其中以醫學領域香港學者表現最為出色，在全國前十排名中香港科學家占了9名，更包辦了三甲，包括為港人熟知的沈祖堯及袁國勇。除醫學領域獨占鰲頭，本港科學家在微生物學和商業及管理領域亦表現突出，各有8人打進全國前十；6人在法律及政治科學領域位列全國前十。

多名香港科學家也於本次數據中名列前茅，包括香港大學校長張翔是物理學的全國第一；香港中文大學校長段崇智則是生物學及生物化學的全國第二。其餘由香港科學家位居全國第一的領域還包括免疫學、工程及技術、電腦科學、地球科學、環境科學，以及動物科學及獸醫學等。

香港 醫學 指數

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