香港連三天新增病例破2萬 澳門單日或有8萬人受感染

香港第五波疫情持續，25日新增2萬1255宗確診個案，包括2萬291宗本土確診個案。（中通社）

新冠疫情 在中國大爆發，鄰近的香港 新增確診病例連續三天突破2萬起，澳門 單日或將有8萬人受感染。

綜合港媒報導，香港疫情在聖誕節期間變得嚴竣，衛生署25日公布新增2萬1255起確診病例，連續三天突破2萬起。香港24日新增2萬1362起確診病例，23日新增2萬252起確診病例，為第五波疫情在3月高峰期後再突破2萬起水平。

由2020年冠病疫情暴發至今，香港共有約248萬人染疫，26日染病總數或達250萬起，占全香港730萬人口的34%。

澳門上星期五（23日）起對入境人士免除所有隔離措施後，當地疫情愈趨嚴峻，香港中文大學公共衛生學院助理教授郭健安利用數學模型，推算澳門疫情會在27日或28日見頂，但實際傳播速度或更快。

根據模型推算，澳門單日可能多達8萬人感染，預計到1月中會跌至三位數或以下。

至於澳門會否經歷香港第五波疫情高峰，郭健安稱，由於澳門接種率比起香港第五波疫情前高，相信重症及入院率會較低。他估計至下月中，每日感染人數甚至最多可回落至雙位數，屆時連同已打針的人，澳門會有八、九成人口混合免疫。

澳門立法會議員林宇滔26日在香港電臺節目上說，澳門政府自12月15日起，未再公布檢測陽性等詳細數字，僅披露入住隔離設施的確診者人數，有關數據一直徘徊在雙位數。

他續稱，身邊已有不少家庭染疫，多個行業、餐廳，甚至是政府部門都無法提供正常服務，因此認為官方低估實際疫情，粗略推斷現時已有一半人口染疫，遠高於官方日前以模型推算的六分之一人口。

他批評，澳門政府過去兩周的防疫政策由動態清零突然轉向共存，開放太快，毫無準備，不少染疫市民無法購藥，直斥當局是躺平式共存。

林宇滔稱，他接獲不少前線醫護反映，急症情況惡劣，已淪為人間煉獄，但在醫護發出公開信後，政府看似已正視問題，目前急診輪候已由高峰的200多人降至數十人。

但他認為仍不能掉以輕心，因為根據官方推算，未來數日才是疫情高峰期，直言不少澳門市民擔心政府無法有效應對。