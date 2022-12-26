港富商劉鑾雄飆罵路人 還同框分手8年舊愛呂麗君

劉鑾雄（左）和甘比（右）結婚六年，最近被拍到跟前女友呂麗君見面。（取材自Instagram）

與多位女星傳過緋聞的71歲香港 千億富商劉鑾雄（大劉），曾和前女友呂麗君（現改名呂姵霖）育有一對子女，2016年他登報宣布分手呂麗君，另迎娶娛樂記者「甘比」陳凱韻。近年很少公開露面的劉鑾雄近日被目擊在他旗下商場與呂麗君見面，並還大罵男性路人，過程都被錄下。

明報報導，網上流傳的40秒短片，可見劉鑾雄斥罵一名男子，怒氣沖沖對保鑣說：「Take him away, don't let him come here.」商場保安跑向該男士，片段即中止。事件引起網民熱議，有討論大劉罵人是否有理據，但更多人「八卦 」是大劉身邊除了保鑣之外，還有情斷八年再度同框的呂麗君。

資料來源：YouTube

據報導，據拍攝片段的「王太」稱事件在23日下午5時許在銅鑼灣皇室堡發生，YouTube頻道「香港新聞突發時事合集」公開片段，大劉在片中表現十分生氣。

報導稱，事緣劉鑾雄發名中年男子蹲在商場的柱子旁，要求保鑣把對方帶走，接著中氣十足地大吼該男子：「快！走啦！要不要找人趕你呀？」中年男子見狀，嚇到趕緊拎起放在地上的物品，劉鑾雄繼續狂罵，一旁的呂麗君默不作聲。

此時，報導說，劉鑾雄驚覺有人偷拍，面露凶光地指向錄影的王太，影片就在這時結束。王太稱當時大劉跟呂麗君在她身邊經過，大劉突暴氣，對一個蹲在圓柱下的男子吼叫，被罵的男子嚇得站起身，解釋自己有點累，但大劉還是粗暴痛罵對方，隨後多名保鑣將該男子拉走。

呂麗君與劉鑾雄育有一對子女，2016年劉與她分手迎娶新歡甘比。（取材自Instagram）

報導指出，大劉2016年登報宣布與呂麗君於兩年前分手，但會履行父親的責任，當年鬧得滿城風雨，外界十分好奇他們見面的目的。呂麗君為大劉生了一對子女，分手時大劉表示多年來給呂麗君的首飾、豪宅等逾20億港元（約2.5億美元）。兩人雖然分開，大劉對子女的愛惜不變，女兒早前參加芭蕾舞表演，他還送花與親筆心意卡。

報導稱，呂麗君成立「呂姵霖基金會」推動教育及藝術發展，近年在社交平台不時分享生活點滴，包括跟女兒的生活照，及做瑜伽與跳舞等近况。呂先後在英國倫敦大學國王學院獲得理學學士和化學工程博士學位。