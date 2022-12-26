疫後香港藥房少兩成 30家申牌冀通關重開

過去三年疫情期間逾60至70家藥房結業，目前已有20至30家藥房正申請藥房牌照，打算趁通關開業。（中通社）

香港 零售、旅遊業界均對明年1月中前落實通關感期待，其中藥房以往很受內地客歡迎，港九藥房總商會副理事長張德榮表示，過去三年疫情 期間至少兩成、逾60至70家藥房結業，據知目前已有20至30家藥房正申請藥房牌照，打算趁通關開業。業界期望一旦通關落實，農曆新年前後生意可提升約兩至三成。

明報報導，翻查資料，香港2019年9月有665間註冊藥房；截至23日，載列於衛生署藥物辦公室的藥房有602間。張德榮昨表示，在疫情前每逢農曆年前，藥房生意較暢旺是跟「意頭」有關，因市民避免在新年期間買藥，故提早購入備用；但疫情後情況不再，相信是由於少了內地旅客，而市民寄藥予內地親友亦有不少限制。

據報導，行政會議成員陳清霞形容，重啟通關籌備安排是中央給特區「一份令香港社會及市民非常興奮的節日大禮」，稱香港一直以來為中國的優秀企業募集國際資金，讓中國企業「走出去」，擔當中外之間「超級聯繫人」；全面通關後，香港可在中介融資 方面為國家貢獻，推動經濟發展，助香港重回世界舞台，也能幫助國家連通世界。

報導稱，香港旅遊促進會總幹事崔定邦昨表示，期望政府公布與內地通關細節時，至少包括小量自由行及團隊旅遊簽注，令業界可「熱身」，並展望明年第二季業務可回復昔日規模。