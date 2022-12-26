香港專家談通關 倡內地客遵行疫苗通

由香港政務司長陳國基帶領的「通關事務協調組」25日召開首次會議。圖為特首李家超（右二）、陳國基（左二）和財政司長陳茂波（右一）與官員們商討通關方案。（中通社）

香港 特首李家超前日宣布，中央已同意香港可與內地逐步有序實現全面通關，目標是下月中前落實。由全部15個政策局組成、政務司司長帶領的「通關事務協調組」昨日召開首次會議，商討與內地逐步、有序、全面通關的方案，以盡快與中央相關部委及廣東省和深圳市港府達成共識，將方案提交中央審批，目標在下月中前予以落實。

綜合文匯報、明報報導，被問港府應有何預案應對通關，中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，若能對內地赴港者實施「疫苗 通行證」的要求，即與本地人一樣要已接種至少三針新冠疫苗才可進入指定場所，同時配合通關配額，相信能減低通關為本地醫療帶來的負荷，否則當內地人在香港受感染，部分人會有重症而需入院，增加本地醫療壓力；若已打三針，即使赴港後染疫，都只是輕症。

李家超昨日特別出席會議，向與會官員闡述他對達至逐步、有序、全面通關的指導原則。他說：「社會各界熱切期待香港與內地早日恢復通關，我感謝同事在假期期間迅速行動，舉行『通關事務協調組』會議以詳細討論通關各方面部署，確保通關方案得以周全制訂。」

「通關事務協調組」組長、政務司司長陳國基其後展開會議，就口岸運作、交通配套、風險管理等不同環節，與出席官員仔細商討並協調所需準備工作。陳國基說：「我們必須爭分奪秒，雙軌並行推進通關籌備工作，一方面盡快制訂穩妥的通關方案，另一方面與中央、廣東省和深圳市相關單位保持聯繫，就通關方案達成共識後會隨即提交中央審批，務求在明年1月中之前予以落實，讓香港與內地各類跨境往來活動逐步有序重拾正常動力。」

陳國基形容兩地方向一致，就是盡快擬訂出一套穩妥的通關方案，達成共識後隨即提交中央審批。

另據消息人士表示，保安局局局長鄧炳強於昨日早上亦連同相關紀律部隊首長召開緊急會議，商討如何積極推展相關工作，為通關做好準備。雖然要在聖誕節 期間上班工作，但與會者毫無怨言，積極提出各種方案，確保通關能有序進行，各出入境管制站運作暢順。