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香港1天50染疫死 連3天逾2萬確診 澳門也升溫

香港新聞組／香港26日電
香港25日新增2萬1255宗新冠病毒確診個案，其中本地個案占2萬291宗，輸入個案有964宗。（中通社）
香港25日新增2萬1255宗新冠病毒確診個案，其中本地個案占2萬291宗，輸入個案有964宗。（中通社）

香港昨日再多2萬1255人確診，連續三日確診人數逾2萬宗。昨日再多50名患者離世，與21日一樣，同屬4月中以來的單日離世人數高位，第五波疫情的累計死亡個案增至1萬1249宗。有市民反映近日止痛退燒藥缺貨，以往數十元一盒的止痛退燒藥，現時索價168至268港元（約21.5至34.3美元）不等，部分連鎖藥妝店則限制購物數量。

澳門昨日新增49人確診，再多兩人死亡。據有線新聞報導，澳門迎來三年以來最嚴重的疫情，中文大學公共衛生學院助理教授郭健安推算澳門疫情星期二、三見頂，單日可能多達8萬人感染。另據港媒報導，澳門市面續現藥物搶購潮，有藥店出現排隊人龍，有連鎖商店則實施限購。

大公報報導，在香港公立醫院留醫的新冠患者數上升至4483人，現時共有161名危殆及179名嚴重的確診病人留醫，當中46名危殆病人正接受深切治療，急症醫院內科病床整體住用率約為110%。

院舍方面，19間安老院舍和13間殘疾院舍呈報合共有63名院友及7名員工確診；學校方面，由於聖誕假期關係，沒有呈報個案。

另外，屯門醫院康復大樓一個矯形及創傷科康復病房自19日起有5名病人確診新冠，並有感染病徵，目前有關病房已暫停接收新症及探訪安排。

社署昨日宣布，設於亞博館九號館和六號館的檢疫中心，分別於昨日及今日轉作暫託中心，接收輕症或無症狀的確診長者和殘疾人士，各提供270個床位。

《基層醫療健康藍圖》重點措施之一的「慢性疾病共同治理計畫」最快明年第二季推出。醫務衛生局局長盧寵茂昨日表示，計畫初期會資助糖尿病及高血壓患者到私營醫療作篩查跟進，若計畫推行理想，日後會納入其他慢性病一併管理；港府會資助一半的費用，但具體金額仍待與不同的持分者商討。

盧寵茂表示，現時香港約有100萬名糖尿病或高血壓的隱性患者，期望透過「共治計畫」呼籲居民盡早接受篩查，並轉介高風險人群到私家醫生接受評估及跟進。他預料計畫推出首年有約20萬人參加。

澳門 高血壓 疫情

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