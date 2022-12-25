我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美急凍至少16死 這8州跟北極一樣冷

圖輯／最冷聖誕 美國大地冰封…超現實奇景曝光

被移走一周年 「紙箱版」民主女神像重回中大

香港新聞組／香港25日電
民主女神像被移走一年後，紙箱版民主女神像24日重返中大原址。（取材自臉書）
民主女神像被移走一年後，紙箱版民主女神像24日重返中大原址。（取材自臉書）

民主女神像曾豎立在香港中文大學校園11年，去年平安夜在毫無預警下被校方移走，至今下落不明。昨晚有人在雕像原址發起「中大民女失蹤一周年紀念活動」，現場擺放以紙箱組成的「民主女神像」、蠟燭和寫有「民主會戰勝歸來Democracy will Return In Triumph」的紙牌，並播放民運歌曲，多名保安及警員在場戒備。

香港「獨立媒體」報導，「中大民女失蹤一周年紀念活動」是由中大內地生Anna發起，現場播放民運歌曲「自由花」、「民主會戰勝歸來」、達明一派的「回憶有罪」、Beyond的「長城」等。多名保安一直在旁以攝錄機拍攝，有保安以揚聲器播出廣東話及普通話雙語廣播，指集會有可能違反相關防疫法例及香港法例，呼籲停止聚集。另有五名軍裝警員在中大入口處附近戒備。

Anna表示，「民女」為香港及中國民主的象徵，而今日為「民女」消失一周年，故特意回到「民女」原址作紀念。被問到會否擔心紀念行動有風險，Anna直言並不擔心：「學校可以搬走佢，咁我哋紀念佢都應該唔犯法，民主都應該唔犯法，我哋都係民主國家，名義上」（學校可以搬走他，那我們紀念他都應該不犯法，民主都應該不犯法，我們也是民主國家，名義上）。

Anna在現場還派發「清連任瘟膠囊」聖誕糖果，糖果盒寫著「功能：清瘟解毒，下台放人」。被問到製作理念及目的，Anna稱「不方便多作解說，自己看吧」。

行動歷時約一小時，學生在晚上7時左右收回蠟燭並離開，遺留紙箱版的「民女」及文宣在原地。約十分鐘後，有保安詢問在場記者「同學你哋要唔要返啲嘢？我哋要清場啦」（同學你們還要不要這些東西，我們要清場啦），然後把物品帶上保安車。

香港 防疫

上一則

中財辦指疫下經濟最困難時刻已過 提振經濟提8重點

下一則

杭州1家全「陽」 小學兒多虧上過這門課 燒菜、帶妹妹

延伸閱讀

紅色多瑙河

紅色多瑙河
不畏黑暗寒冬 烏克蘭猶太人慶祝光明節

不畏黑暗寒冬 烏克蘭猶太人慶祝光明節
聖誕安全布置 電力公司列該做和不該做事項防範火災

聖誕安全布置 電力公司列該做和不該做事項防範火災
聖誕佳節安全布置裝飾該做和不該做的小貼士

聖誕佳節安全布置裝飾該做和不該做的小貼士

熱門新聞

網友在小紅書曝光，代購將Costco的泰諾成箱成箱搬走。(取材自小紅書)

代購Costco狂搬退燒藥寄中國？3重病毒襲美買不到藥 華人火大

2022-12-20 02:30
網傳涉事兩名幹部（前排二人）曾一起主持疫情說明會。（取材自微博）

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

2022-12-18 11:29
網友指田納西州孟菲斯動物園的大熊貓丫丫精神狀態不佳。（取材自百度）

被指遭美虐待的大熊貓「丫丫」、「樂樂」 將返還中國

2022-12-21 22:25
圖為上海居民進行核酸檢測採樣。（中新社）

中國從零病毒急轉全面病毒 好像「回到2020春天」

2022-12-23 20:01
河北一位居民蹲在病房門口，看著一名需呼吸器的年長患者。(美聯社)

中國官方內部通報：20天2.48億人染疫 北京四川逾半中招

2022-12-22 09:34
北京多家醫院近期出現死亡激增情况，而居家感染去世的人數則更是無法統計，市內多家殯儀館均稱目前處理屍體火化業務需排隊多天，連停放遺體的位置難以騰出。圖為身穿防疫服的工作人員17日在殯儀館轉移安放屍體的棺材。（路透）

北京疫情爆炸…殮房1格2屍 「1周燒不完」

2022-12-17 21:21

超人氣

更多 >
超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處

超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處
全美急凍至少16死 這8州體感溫度僅-9℉ 跟北極一樣冷

全美急凍至少16死 這8州體感溫度僅-9℉ 跟北極一樣冷
全球第一國…美新冠病例破億 專家：數據還被嚴重低估

全球第一國…美新冠病例破億 專家：數據還被嚴重低估
冤獄獲賠160萬人民幣 農民變巨富 再被抓入獄卻病亡

冤獄獲賠160萬人民幣 農民變巨富 再被抓入獄卻病亡
被爆曾做客服 紐約長島國會議員當選人精英人設崩塌

被爆曾做客服 紐約長島國會議員當選人精英人設崩塌