被移走一周年 「紙箱版」民主女神像重回中大

民主女神像被移走一年後，紙箱版民主女神像24日重返中大原址。（取材自臉書）

民主女神像曾豎立在香港 中文大學校園11年，去年平安夜在毫無預警下被校方移走，至今下落不明。昨晚有人在雕像原址發起「中大民女失蹤一周年紀念活動」，現場擺放以紙箱組成的「民主女神像」、蠟燭和寫有「民主會戰勝歸來Democracy will Return In Triumph」的紙牌，並播放民運歌曲，多名保安及警員在場戒備。

香港「獨立媒體」報導，「中大民女失蹤一周年紀念活動」是由中大內地生Anna發起，現場播放民運歌曲「自由花」、「民主會戰勝歸來」、達明一派的「回憶有罪」、Beyond的「長城」等。多名保安一直在旁以攝錄機拍攝，有保安以揚聲器播出廣東話及普通話雙語廣播，指集會有可能違反相關防疫 法例及香港法例，呼籲停止聚集。另有五名軍裝警員在中大入口處附近戒備。

Anna表示，「民女」為香港及中國民主的象徵，而今日為「民女」消失一周年，故特意回到「民女」原址作紀念。被問到會否擔心紀念行動有風險，Anna直言並不擔心：「學校可以搬走佢，咁我哋紀念佢都應該唔犯法，民主都應該唔犯法，我哋都係民主國家，名義上」（學校可以搬走他，那我們紀念他都應該不犯法，民主都應該不犯法，我們也是民主國家，名義上）。

Anna在現場還派發「清連任瘟膠囊」聖誕糖果，糖果盒寫著「功能：清瘟解毒，下台放人」。被問到製作理念及目的，Anna稱「不方便多作解說，自己看吧」。

行動歷時約一小時，學生在晚上7時左右收回蠟燭並離開，遺留紙箱版的「民女」及文宣在原地。約十分鐘後，有保安詢問在場記者「同學你哋要唔要返啲嘢？我哋要清場啦」（同學你們還要不要這些東西，我們要清場啦），然後把物品帶上保安車。