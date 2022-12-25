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確診連2天破2萬 香港醫療系統瀕「爆煲」

香港新聞組／香港25日電
香港新增確診連續兩天破2萬，每天有約5000人到急症室求診。圖為香港一家醫院急症室前塞滿患者。 （路透資料照片）
香港新增確診連續兩天破2萬，每天有約5000人到急症室求診。圖為香港一家醫院急症室前塞滿患者。 （路透資料照片）

香港近日疫情嚴峻，昨日新增2萬1362宗確診病例，連續兩日破2萬例，醫療系統壓力沉重，瀕臨「爆煲」（炸鍋），醫務衛生局局長盧寵茂呼籲市民別再湧往急症室，輕症者可向私營醫療系統求診。

大公報報導，香港昨日新增39名患者離世，過去兩天則共有五名三歲以下幼童確診後危殆或情況嚴重，而醫院管理局的新冠患者遙距診症及所有指定診所的預約服務均已爆滿，另外每天有約5000人到急症室求診。盧寵茂表示，「一老一幼」的新冠疫苗接種率仍然偏低，而近日確診增多，對醫療系統帶來壓力。

確診個案持續上升，昨日單是本地個案驚破2萬宗。醫院管理局表示，屯門醫院一名31個月大的確診女童，昨日情況危殆；沙田威爾斯親王醫院一名15個月大確診男童，昨日情況嚴重。而截至前日，共有三名危殆確診兒童患者在公立醫院留醫。而醫管局新界東醫院聯網總監鍾健禮、早前有家人確診的庫務署署長張秀蘭均確診，現正隔離。

報導指出，醫管局行政總裁高拔陞表示，近日急症室壓力大，每日有近5000人到急症室求診，當中1100人要經急症室入住內科病房。對於香港與內地恢復「通關」後，急症室求診人數可能增加，他表示，現時很難估計疫情發展，會密切留意情況，醫管局在隔離設施、治療、藥物和保護裝備等方面有不同預案與準備，有需要時會作相應調整。

盧寵茂昨日在一個電台節目表示，近期新冠確診數字上升，流感和其他急症入院者也時增加，公立醫院有壓力，醫管局已調配人手，提升新冠患者遠程醫療服務。他呼籲市民在節日期間，勿忘防疫的重要，應佩戴口罩，善用醫療資源，不要濫用急症室服務，輕症者可使用遠程醫療或到私家診所求醫。

媒體昨晚實測醫管局預約系統，發現遙距診症服務及七間指定診所均已額滿，無法預約。醫管局表示，這兩類服務目前每日有近3800人次使用，已因應確診增加，不斷提升服務量。

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