招人購車 跨境巴士磨拳擦掌迎「通關商機」

港陸2023年1月中將逐步通關，圖為23日從香港到內地的旅客，在深圳灣口岸需提供48小時的核酸檢測報告和驛站搖號二維碼通關。（中通社）

香港 與內地可望在下月中旬前逐步恢復全面免檢疫通關，香港各類陸路跨境巴士、小巴聞訊全面動起來，增聘人手、添購新車、安排司機試車熱身、熟悉行車路線等，磨拳擦掌準備迎接「通關商機」。

文匯報報導，運輸業為迎接香港與內地恢復免檢疫通關做足準備，其中羅湖、落馬洲及高鐵西九龍口岸是利用鐵路接駁。香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，為迎接逐步恢復全面通關，港鐵公司已進行多項內部測試，包括車務操作測試、電力系統測試等。另外，鐵路工會已經進行大量招聘，以應對實現免檢疫通關後的客流量需求。

新冠肺炎疫情 前，有不少巴士行走落馬洲、深圳灣口岸等，有巴士業者表示，俗稱「皇巴士」的皇崗—落馬洲穿梭巴士日前已開始試車，其中「九巴」增聘數十名車長應付各口岸巴士服務需要，部分路線更增購新車。來往新界市區與落馬洲等口岸的專線小巴，業界也已開始進行車輛維護檢修，「車輛方面已在準備，一旦恢復正常通關就能保證正常使用。」

汽車 交通運輸業總工會副主席張子琦透露，為迎接內地與香港恢復免檢疫通關，巴士公司已經從多方面作準備，其中一項是增聘人手，「巴士公司近期不停地請人，因為人手好緊張，現在有些巴士公司已經增加了不少人手了。」但他坦言，增聘人手的情況並不盡如人意，「疫情三年，有些員工離職了，加上整個香港人力資源都比較緊張，處處都缺人，所以我們希望巴士公司從薪酬和福利方面去吸引啲人返來和加入，目前缺一成人手。」

汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰時表示，「九巴」不少跨境路線已經開始試車，並陸續安排司機操車熟習有關線路，「停駛了兩三年，肯定要提早『溫故知新』，做足準備。」

他指出，在疫情期間，跨境巴士路線的員工透過內部調配，分配到其他路線當值。但還是流失不少人手，公司已陸續聘請「新血」，「據我了解，B1路線已經請了數十名司機，當然仍然是不足夠的，會持續請人，新大嶼山巴士B2路線都新請了十幾名司機。」他說，為應對客流量問題，九巴將內部調配人手及車輛。

另據明報報導，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，香港與內地恢復全面免檢疫通關可助業界生意回復至疫前九成，如果再取消一桌12人限制及疫苗通行證，相信業界生意可完全恢復至疫前水平。批發及零售界立法會議員邵家輝則表示，市民對通關期待已久，內地旅客訪港可提振批發及零售業生意，本地商家需預備充足貨品，特別是藥房，他提到內地市民對藥物需求大，藥房要留意存貨。