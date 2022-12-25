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港陸通關下月中逐步恢復 人數、口岸待商定

香港新聞組／香港25日電
李家超（左）首次以香港特首身分赴京述職，23日會見國家主席習近平，帶回港陸恢復通關的好消息。（新華社）
李家超（左）首次以香港特首身分赴京述職，23日會見國家主席習近平，帶回港陸恢復通關的好消息。（新華社）

香港特首李家超昨結束北京述職行程回港，在機場面見媒體時宣布，北京中央同意香港與中國大陸逐步有序的恢復全面免檢疫「通關」，目標在2023年1月中前落實。港府將即時成立「通關」事務協調組，成員包括港府15局。據了解，協調組今日將舉行第一次會議。

中通社報導，李家超指出，港府會及時聯繫有關單位包括國家衛健委、港澳辦、廣東省及深圳市政府等，積極尋求獲得共識的統一方案，報請北京中央審批。目標是盡快達成共識，在明年1月中前落實。

李家超表示，處理「通關」工作需考慮多項元素，包括初期「通關」需求量大，要保證不出亂子、安全有序；還要兼顧兩地疫情變化和風險管理；優化措施制定方案，盡量取得最有利平衡。港媒報導，李家超稱會與內地商討每日通關人數、通關口岸等，但未透露人數限額規模，也未交代全面通關時間表。

明報報導，行政會議召集人葉劉淑儀認為，內地疫情正升溫，初期應為內地居民來港設限額，港府亦要做好預防措施，確保醫療體系承受能力及藥物供應等，具體限額應由專家決定。全國人大常委譚耀宗則認為，香港與內地首階段通關將免檢疫，可能類似「0+3」安排，具體有待特區政府與內地商討。至於通關人數限額，他認為要視乎口岸承受能力，但相信不會沿用現時配額制，並認為不應再設指定優先組別。

港大醫學院生物化學系教授金冬雁表示，通關初期應不會有大量內地居民湧到香港，未必需設定通關限額。但如果港府憂慮醫療系統或入境核酸檢測未能承受通關人流，每日入境限額可訂在3000至5000個，隨後視情况適時調整。

大公報報導，香港與內地通關在望，從香港入境深圳的健康驛站名額今起增至每日3500個，大增2.5倍，是本月內第四次增加。而隨著從香港入境澳門「免隔離」，停運兩年的港澳直通巴「港澳快線」昨日也恢復營運。

香港 北京 疫情

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