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李嘉誠砸144億港幣 在港抄底獵地 3個月投標3塊地

記者黃雅慧／綜合報導
李嘉誠重回香港樓市，短短三個月標到新界、皇后大道及九龍等地盤。（中通社）
李嘉誠重回香港樓市，短短三個月標到新界、皇后大道及九龍等地盤。（中通社）

一向在低谷期囤地「抄底（逢低入市）」的香港富豪李嘉誠今年第4季在香港開始「買買買」，短短三個月，李嘉誠已在港投標三次，且至少耗資144億（港幣，下同，約18.44億美元）。

香港地政總署發布，李嘉誠旗下的長實集團以46.01億元，獲得位於新界屯門青山公路—大欖段住宅用地，總面積約36.29萬平方英尺，建築面積達130.64萬平方英尺。

長實集團執行董事趙國雄指出，預計在該項目投資總額逾130億元。

隨後，長實集團15日再次中標香港建局皇后大道西／賢居里項目，該項目估值近12.15億至14.58億元。該項目主要規畫作為公眾休閒用地。

長江實業執行董事吳佳慶對中標感到欣悅，認為該項目是香港中西區罕見的優質地段，預計落成後，將廣受年輕上班族及專業人士歡迎。

隔日，長實集團16日參與競標香港九龍啓德第2A區4號地盤、5（B）號地盤及10號地盤的新九龍內地段第6649號的用地。不久，港府21日宣布以87.03億的最高出價批予長江實業集團有限公司旗下鋒城投資有限公司，批租期為50年。

據了解，該項目為香港本季規模最大政府項目，總面積約21.44萬平方英尺，最高可建面積141.8萬平方英尺，市場估值為113.4億至148.89億。

21世紀商業評論報導，業內人士認為，「囤地式」的漫長開發模式是長實集團的一大特色，且讓其從中大舉獲利。

而對於李嘉誠的囤地行為，也有輿論認為，其麾下「長和系」在內地近十個城市十餘個項目採「蝸牛式」緩慢開發，延長土地開發周期從六年到十年不等。

面對外界質疑，長實集團公開曾回應表示，長實在內地的地產項目，一直根據法規及所有政府程序進行，開發緩慢是誤解。

據先前公布的清單顯示，長實集團在內地仍持有的物業市值達人民幣1261.6億元，分布在北京、廣州、上海、長沙等地，可供發展的物業市值為人民幣315.73億元。

今年上半年，長實來自內地的收入年減45.77%，是唯一收入減少的地區；來自香港收入年增272.83%；來自英國的收入年增133.68%。

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