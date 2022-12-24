港聖誕湧外遊 機場連3天逾2萬人次離境 本地市道失救商場冷

聖誕新年長假期來臨，港人搶著出國旅遊，尖沙咀、銅鑼灣等鬧市小店卻吹冷風。（中通社）

聖誕新年長假期來臨，香港 呈現外熱內冷的景象，悶港3年的港人報復式赴海外旅行，一連三天，都有逾2萬人次離境，機場大排長龍。但本地市道失救，在尖沙咀、銅鑼灣等鬧市，由於旅客來港人數不如預期，港人又蜂擁出國，名店小店均吹冷風；有食肆業者批評香港復常步伐太慢，今年生意比去年更差。

明報報導，翻查入境處出入境人次統計數字，自港府撤黃碼起，出境旅客總人次增約四成，入境旅客總人次則僅增7%。東瀛遊執行董事禤國全稱前日至聖誕節當日都是「旅遊高峰期」，單是往北海道每日都有20多個約有30人的旅行團出發，但現時水平只達疫前三分之一。

此外，旅議會主席徐王美倫接受查詢稱，聖誕長假期下團進團出的登記旅行團數字與平日相若，未見增長。

昨午在機場的離境及入境大堂均人來人往，不過離境大堂相對熱鬧，另商店亦恢復營業，氣氛較防疫措施放寬前明顯熱鬧。

入境處出入境旅客人次數字最近更新至前日，比較撤黃碼安排生效前後9日的出入境旅客人次，發現香港入境旅客人次總計由15萬6934升至16萬7984，增7%；其中「其他訪客」增27%，但內地訪客人次不升反跌，跌5.65%。出境旅客人次則由措施實施前的16萬9791增至23萬6530，增39%，當中香港居民升幅最多，出境旅客升幅達五成。

徐王美倫表示，團進團出的登記數字在聖誕旺季沒增加，形容與平日相若。她說港府早前撤銷黃碼的安排對於港人出遊、探親或商務旅客而言具吸引力，但入境香港仍須核酸檢測 ，旅客會擔心來港後驗出陽性，加上政府上星期才撤銷黃碼，相信不少旅客亦早已決定聖誕長假的度假去處，不會臨時決定來港。她估計要到明年3月才有較多入境旅客來港；又說即使內地明年與香港通關，相信旅客人數要到2024年才可重返疫前水平。

另外，澳門 電台報導，澳門當局昨天起進一步放寬入境防疫限制後，吸引大批香港旅客前往觀光探親。

目前從香港、台灣和海外入境澳門的入，只需要入境前72小時內核酸檢測陰性報告，以及入境後5天內每天進行快篩，呈陰性便可繼續自由活動。