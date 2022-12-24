習近平會李家超 讚港新氣象 肯定李護國安展現「愛國者治港」
中國國家主席習近平昨天下午會見首次到北京述職的香港特首李家超。習近平稱讚李家超堅決維護國家安全，大力恢復經濟活力，積極回應民眾關切，展現出「愛國者治港」的新氣象。
李家超就任後首次到北京述職，22日獲國務院總理李克強在中南海紫光閣會見。過往香港特首到北京述職，都是同日進行，今次述職見習李，首度分為兩天進行。
習近平在中南海瀛台接見李家超時，先說到今年7月1日他到香港出席「香港回歸25年大會暨特區第6屆政府就職典禮」，見證李家超就職，早前兩人亦在泰國曼谷見過面。
習讚揚李家超擔任特首以來，帶領新一屆政府勇於擔當，務實有為，香港在「一國兩制」正確軌道上穩步前進，中央對李家超及香港政府工作充分肯定。
習近平又說，中共20大對新時代新征程各項事業發展作出全面部署，「一國兩制」是中國特色社會主義的偉大創舉，是香港澳門回歸後保持長期繁榮穩定最佳制度安排，將全面準確堅定不移貫徹「一國兩制」方針，全力支持特首及特區政府依法施政，廣泛開展國際合作，更好融入中國國家發展大局。
李家超感謝習近平一直以來對香港的關心和支持，以及對他的指導，指習近平71重要講話和中共20大報告，明確說明「一國兩制」是香港長期繁榮穩定的最佳制度保障，必須長期堅持。
香港新聞組／香港24日電
據港媒昨日發自北京的報導，李克強22日下午會見香港特首李家超時，李克強肯定李家超治理香港的表現，並指要更加充分發揮香港的獨特優勢，尤其是鞏固自身作為國際金融、貿易和航運中心的地位等。但當時，未揭露雙方是否提及備受關注的通關或疫情，或釋法等問題。
不過，央視網昨日晚間報導稱，李克強在會見李家超時，除提到上述內容，和重申將繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」，堅定落實「愛國者治港」外，也談到香港政府和市民普遍關心的香港與內地通關問題。
李克強對李家超表示，隨著內地疫情防控優化調整措施的有序推進落實，有關方面要抓緊溝通協調，推動香港與內地人員往來逐步恢復正常。
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