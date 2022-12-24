習近平會李家超 讚港新氣象 肯定李護國安展現「愛國者治港」

中國國家主席習近平(右)23日下午會見來北京述職的香港特首李家超(左)。（取材自央視新聞畫面）

中國國家主席習近平 昨天下午會見首次到北京述職的香港 特首李家超。習近平稱讚李家超堅決維護國家安全，大力恢復經濟活力，積極回應民眾關切，展現出「愛國者治港」的新氣象。

李家超就任後首次到北京述職，22日獲國務院總理李克強 在中南海紫光閣會見。過往香港特首到北京述職，都是同日進行，今次述職見習李，首度分為兩天進行。

習近平在中南海瀛台接見李家超時，先說到今年7月1日他到香港出席「香港回歸25年大會暨特區第6屆政府就職典禮」，見證李家超就職，早前兩人亦在泰國曼谷見過面。

習讚揚李家超擔任特首以來，帶領新一屆政府勇於擔當，務實有為，香港在「一國兩制」正確軌道上穩步前進，中央對李家超及香港政府工作充分肯定。

習近平又說，中共20大對新時代新征程各項事業發展作出全面部署，「一國兩制」是中國特色社會主義的偉大創舉，是香港澳門回歸後保持長期繁榮穩定最佳制度安排，將全面準確堅定不移貫徹「一國兩制」方針，全力支持特首及特區政府依法施政，廣泛開展國際合作，更好融入中國國家發展大局。

李家超感謝習近平一直以來對香港的關心和支持，以及對他的指導，指習近平71重要講話和中共20大報告，明確說明「一國兩制」是香港長期繁榮穩定的最佳制度保障，必須長期堅持。

香港新聞組／香港24日電

據港媒昨日發自北京的報導，李克強22日下午會見香港特首李家超時，李克強肯定李家超治理香港的表現，並指要更加充分發揮香港的獨特優勢，尤其是鞏固自身作為國際金融、貿易和航運中心的地位等。但當時，未揭露雙方是否提及備受關注的通關或疫情，或釋法等問題。

不過，央視網昨日晚間報導稱，李克強在會見李家超時，除提到上述內容，和重申將繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」，堅定落實「愛國者治港」外，也談到香港政府和市民普遍關心的香港與內地通關問題。