黎智英國安案 傳北京決定釋法「解釋範圍更廣」

香港示意圖。(圖：shutterstock)

據傳北京 當局已決定就香港 壹傳媒集團創辦人黎智英在被控違反國安法的官司，聘請英國御用大律師抗辯一事進行釋法，而且解釋範圍較香港行政長官的建議更廣。

黎智英被當局依國安法起訴，終審法院早前批准他聘請英國御用大律師歐文（Tim Owen）為其抗辯，但行政長官李家超隨即向北京中央提交報告，建議提請中國全國人大常委會解釋國安法，焦點是沒有香港全面執業資格的海外律師能否代表被告在港出庭抗辯。

北京方面至今沒有明確回應李家超的提請。

據港媒報導，23日在一篇政論文章中表示，經過一番討論，北京中央已拍板釋法，而且釋法範圍可能較行政長官的建議更廣。

文章表示，北京方面需要時間研究釋法內容，預料本月27日舉行的人大常委會不會討論相關議程。

文章引述消息人士說，香港回歸以來，人大常委會進行過多次釋法，這些釋法完善了香港的法律體系，這次有關海外律師的爭議，涉及國安法和基本法，完全有釋法的合理性和正當性。

文章並引述建制派人士估計，這次人大常委會釋法，不會只處理李家超提出的「在香港無全面執業資格的海外律師」的問題，而是趁機全面檢討國安法實施兩年來的問題。

相關人士說，中共20大 報告提及，中共總書記習近平提出要「落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制……完善特別行政區司法制度和法律體系」，這次正好趁機落實20大報告中這些要求。