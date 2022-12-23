李家超赴京述職 李克強肯定表現 未提通關、釋法

香港特首李家超（左）上任後首次到北京述職，22日獲中國國務院總理李克強（右）接見，其間匯報香港經濟、社會和政治等方面最新情况。（取材自港府新聞處）

香港 特首李家超上任後首次到北京述職，22日獲中國國務院 總理李克強 接見，料23日向國家主席習近平述職。李克強說，要更加充分發揮香港的獨特優勢，尤其是鞏固自身作為國際金融、貿易和航運中心的地位。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

過往特首到北京述職時，慣常會於一日內獲兩名國家領導人接見。這次正值內地新冠病毒疫情大爆發，李家超將分開兩天與習近平和李克強會面，安排與以往有別，料與防疫有關。

會見在國務院辦公地北京中南海紫光閣進行，李克強未與李家超握手，會見中李克強全程未戴口罩，二李合影落座後李家超即刻戴上口罩。

李克強說，李家超擔任特首半年來帶領香港政府，積極回應香港社會關切，恢復香港經濟活力，解決深層次經濟社會問題，中央政府「充分肯定」李家超以及香港特區政府的工作；惟公開發言時未提及備受關注的通關或疫情，或釋法等問題。

李克強還說，希望香港政府團結帶領香港市民，按照國家所需、融入國家發展大局的過程中，更加充分發揮香港獨特的優勢，尤其是鞏固提升香港國際金融、貿易、航運中心地位，打造國際科技中心。

李家超匯報香港近期狀況，說深知任重道遠，並感謝李克強百忙中接見，對香港的關心及支持，以及對他的勉勵。

出席22日述職活動的還有國務院副總理韓正、港澳辦主任夏寶龍以及中聯辦主任駱惠寧。

香港新聞組／香港23日電

明報報導，全國港澳研究會顧問劉兆佳認為李克強肯定李家超的工作，同時在肯定中央過去數年在香港撥亂反正及構建愛國者治港格局形成的局面。他認為香港與內地通關，只是中國對外恢復開放政策的其中一個環節和部署，相信中央要從全國層面考慮，雖然李克強沒提及通關，但隨著內地改變防疫政策，他對恢復通關感樂觀，料短期會有好消息。

全國人大常委譚耀宗表示，由於通關和釋法等不是李克強主責的範疇，所以昨日述職時未有提及。至於通關問題，他預期習近平在23日李家超述職時或會提及，但相信只會觸及大方向，不會討論具體安排。