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香港工展會恢復試吃 市民爭做「食神」 生意料增2成

香港新聞組／香港23日電
工展會三年來首次恢復現場試吃，不少參展商大送試吃品吸客。（中新社）
工展會三年來首次恢復現場試吃，不少參展商大送試吃品吸客。（中新社）

香港多項社交距離措施22日冬至起進一步放寬，受惠於公眾娛樂場所和活動場所的戶外範圍容許飲食，工展會三年來首次恢復容許場內試吃。不少參展商立即大送試吃品吸客，花膠海味都可試嘗，市民則爭做「食神」，有人坦言特意到來一飽口福兼享購物樂。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

﻿大公報報導，工展會主辦單位廠商會會長史立德估計，場內容許試吃試喝，有助刺激消費，預料整體生意會增加至少兩成。財政司司長陳茂波昨日也入場試吃，他希望在風險可控的情況下，盡量令市民掃貨掃得更開心。

不少售賣海味、麵食、零食等攤位都有提供試吃，煮花膠、炆冬菇、金華火腿煮粥等香氣四溢。銷售海味的慶輝堂攤位現場熬煮螺頭、花膠，慶輝堂負責人陳先生表示，有準備多些材料提供給顧客試吃，花膠和鮑魚的銷量都較好，「幾年來都不讓試吃，開放之後，好多顧客會試吃，未來幾日都會繼續推出，預計生意額可以多兩成。」

聯記號有限公司的攤位為顧客提供牛肝菌煲瘦肉湯試吃，該攤位店員蘇小姐稱，有提早到場準備試吃材料，近三分一顧客都會試吃。「有顧客來買食材過節，希望開放試吃後，未來幾日生意可以好一兩成。」

許小姐聽聞工展會恢復提供試吃，昨日立即入場，就算試吃時要排隊也不計較，「感覺工展會開放試吃，有返未有疫情前的味道，之前逛工展會沒得試吃，感覺樂趣少了好多。」她說打算吃遍全部有興趣的試吃品，順便買些食材回家慶祝冬至。

今年工展會首次開放玩具區供展商參展，玩具參展商永正環球有限公司的攤位店員稱，「防疫措施放寬，且臨近聖誕，大人和小朋友都會來挑選禮物，特別是節假日，生意會好些」，每款玩具都要補貨兩三箱，亦提供七折優惠，生意額倍升。

另據港媒報導，昨天適逢冬至，市民白天紛紛到街市買菜，準備與親朋好友在家共聚，大快朵頤，也有不少市民已向食肆酒樓訂座，晚上聚餐，成為疫情三年以來最熱鬧的冬至，九龍城街市人頭湧湧；有檔主指生意比平時多一成左右，有餐飲業界人士估計，業界的生意額比過去兩年多逾一成。

疫情 社交距離 香港

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