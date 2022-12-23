澳門解封搶客 入境免隔離自由行 取消紅碼、免驗核酸

澳門自23日起入境免隔離，取消核酸檢測；圖為日前遊客在澳門留影。（Getty Images）

澳門 昨公布今日零時起調整包括香港 入境者的防疫措施，包括取消發放紅碼健康碼及落地核酸檢測 ，但仍要持採樣日72小時內核酸陰性證明入境，並可於入境後任何時間離開澳門返港。此外，據悉香港入境處及海關等紀律部隊最快28日聖誕假期後安排數千人手重返各口岸熟習流程，為恢復通關做好準備。

明報報導，實政圓桌議員田北辰透露，港鐵月初接獲通知須為高鐵通車做準備，加上澳門放寬防疫等，種種跡象反映明年初有望通關。

據報導，澳門新冠病毒感染應變協調中心昨公布，因應疫情和防控政策調整，今起從香港、台灣及外國抵澳者，取消入境後紅碼，以及落地時及入境翌日起計第三天的核酸檢測。他們會獲黃碼，接受自我健康管理，自入境翌日起計連續五天每天快測並上載結果至健康碼，上載第五天快測陰性結果後會轉為綠碼。其間若快測陽性則轉為紅碼，須居家隔離。

報導稱，有關者於登機、登船或登車抵澳時，須持72小時內核酸檢測報告，而入境後可在任何時候離開澳門前往香港、台灣和外國，但直至入境翌日起計第九天零時前不能經澳門往內地之措施維持不變。

報導說，有香港女生與澳門男友拍拖近六年，大學畢業後各自回到港澳發展，遇上疫情和封關後無法見面，自澳門上周宣布改為五天居家檢疫，她請好假準備在平安夜到澳門與男友相聚。對於澳門昨晚進一步放寬，她因可與男友到更多地方遊玩而高興，但得悉不少澳門友人染疫，擔心當地疫情嚴峻，或減少出門，未必全程出外遊玩。

報導指出，與內地通關方面，入境處及海關等紀律部隊的數千人手最快本月底重返各口岸，測試過關所需設備，並加緊訓。

據報導，立法會議員田北辰及張欣宇都表示，港鐵近日收到通知，高鐵「隨時準備」通車。田稱按過往經驗，當局會提早四周通知港鐵，按此推算香港有望農曆新年前通車，而近期內地官員及專家改變對新冠取態，顯示正為對外開放逐步鋪排。