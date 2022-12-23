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香港樓市冰封 上月蝕讓257宗 12年來最慘

香港新聞組／香港23日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

下半年樓市急墜冰河期，二手蝕讓個案持續增加。利嘉閣統計，11月登記註冊的蝕讓成交首破200宗大關，為12年來首見，高達257宗，占二手成交比率按月大增5.3個百分點至16.9%，為2009年8月以來逾13年的按月新高。本月頹勢未變，首16日損手成交的占比更升至17.4%，全月比率勢必衝破此水平。

大公報報導，2022年樓市不利，由頭蝕到尾，損手個案及蝕幅隨著下半年樓市急轉直下持續惡化。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，連環加息及疫情升溫等負面因素，持續打擊業主沽貨心態，減價及蝕讓個案蔚然成風，導致轉手獲利比率及賺幅雙雙再挫。

綜合土地註冊處資料所得，11月全港1525宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面獲利個案共1252宗，占比82.1%，較10月再跌5.5個百分點，連跌7個月，創2009年8月以來的逾13年（160個月）新低。

數據顯示，11月轉手私宅平均賺幅僅45.1%，按月急跌12.8個百分點，創2012年2月後的近11年（129個月）新低，同期帳面獲利1倍或以上的轉手個案共562宗，占整體私宅買賣比率為36.9%，按月減少2.3個百分點。帳面錄得虧損的個案共257宗，為過去逾12年（147個月）首度按月突破200宗，占二手成交比率16.9%，按月大升5.3個百分點，為2009年8月以來的逾13年新高，並連續兩個月衝破10%水平；平手個案則有16宗，占比也增至1%。

陳海潮指出，11月下旬市況持續淡靜，新盤推售反應一般，二手樓市同告冷清，加上疫情逐漸升溫，至本月單日確診人數回升至逾萬宗水平，加上市場憂慮月中息口持續上升，致使較多業主急於出貨，當中不乏持貨期較短者，故明顯拉低獲利比率及賺幅。本月截至16日，二手私宅轉手獲利比率進一步回落至81.8%，當中損手占比增至17.4%，預期在基本市況無大好轉下，全月獲利比率及平均賺幅料維持在相若水平。

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