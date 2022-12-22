港插畫家描繪香港景物故事 奪日本國際漫畫獎銀獎

Pen So作品「回憶見」，敘述香港景物，奪得日本國際漫畫獎。（取材自臉書）

香港 漫畫家兼插畫家Pen So作品《回憶見》在77個國家及地區的503部作品中脫穎而出，獲得第16屆日本 國際漫畫獎（Japan International MANGA Award）銀獎。此獎旨在表揚為國際文化交流做出貢獻的漫畫家，也是國際漫畫界的最高殊榮之一。

明報報導，日本駐港總領事館昨午在臉書 公布Pen So得獎的消息，並指出本屆比賽參賽作品為歷屆最多。帖文引述Pen So表示，《回憶見》是一個關於香港景物的故事，他對香港故事也可得到世界獎項，做到國際競爭水平，感到「很夢幻」。

據報導，《回憶見》描述一名網路創作女歌手離家出走三年後失憶，只知自己手握畫了大量香港景物的畫簿暈倒在街上，遂憑畫簿追尋消失的記憶。

Pen So作品「回憶見」。（取材自香港藝術中心）

報導稱，Pen So隨後也在個人臉書專頁表示，前幾日收到電話通知後「人呆了」，覺得大會可能搞錯，直至收到電郵才相信自己獲獎的消息。

報導指出，Pen So又說，數年前在動漫基地看到前輩的頒獎典禮，曾幻想自己可取得國際漫畫獎，至今年終於實現。

報導說，今屆金獎得主為南韓插畫師Seong Ryul，其作品為《In Summer》；Pen So則與台灣漫畫家「星期一回收日」及法國漫畫家Jim Bishop同奪銀獎。