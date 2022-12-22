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傳內地將0+3 多口岸動作頻頻 香港通關復常近了

香港新聞組／香港22日電
據傳內地明年1月3日起將從目前「5+3」優化為「0+3」，意味明年將全面開放。圖為市民戴口罩出行。（中通社）
據傳內地明年1月3日起將從目前「5+3」優化為「0+3」，意味明年將全面開放。圖為市民戴口罩出行。（中通社）

疫情暫時關閉約三年的多個往來深圳與香港的口岸，再次出現人氣，正常通關希望愈見接近。文匯報報導，記者向內地有關執行部門人士查詢，獲知「0+3」是考慮方案之一，據傳內地將於明年1月3日起不再採取境外入境隔離措施，將從目前「5+3」優化為「0+3」，意味明年將全面開放，將因時因勢為跨境人員往來提供更多便利。

香港21日新增1萬6953例新冠肺炎確診者，其中包含境外移入982例，為半年來新高。昨日澳門也新增96例確診人數，有1名95歲女性感染者去世。

文匯報報導，根據網傳一封由港鐵給予口岸商戶的信件，開宗明義是港鐵要確保商業設備保養得宜，所以會在日內進行全面檢查。羅湖及落馬洲有不願透露身分的商戶表示確實收到該封信，但未獲通知口岸何時恢復正常運作。

至於高鐵西九龍站，昨日不時有保安員、維修人員及清潔人員出入，打掃及維護設施。近日西九龍站的外判商刊登招聘廣告，聘請車廂服務員負責維持車站大堂秩序。香港入境處、海關等部門將抽調逾千名人員，最快下周初返回各個出入境口岸，包括高鐵西九龍站、羅湖、文錦渡等。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，已有疫情前在羅湖、落馬洲及西九龍三站工作的港鐵保安員收到通知，即將返回該三站工作，主管還查詢這批保安員「是否願意OT（超時工作）」等相關資料，不排除是為正常通關作準備。

林偉強對正常通關滿懷期望，但對人手問題有所擔憂。他表示疫情期間人手流失，目前同事即使全部返回原崗位，他們將面對相當大的工作壓力，希望港府初期分批開放通關名額，例如探親為第一批、旅遊為第二批。

港鐵表示一直因應營運需要檢視人手需求以及進行人員培訓。至於何時恢復運作，要視乎疫情發展及港府安排。

另據香港01報導，內地近期疫情嚴重，香港大學生物醫學學院教授金冬雁表示，據傳內地下月3日傳要解封邊境 入境改為0+3，若只需在抵港第2日做核酸檢測不太合理。故他建議從內地抵港人士的檢疫，應與海外人士一視同仁，即抵港時即要接受核酸檢測，之後在第2日也再做一次，並連續5日做快測。

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