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美禁「香港製造」標籤 限港貨須標中國產 WTO裁定違規

香港新聞組／香港22日電
美國限港貨須標示中國製造， 遭世貿裁定不符世貿規則；圖為市民在商城購物。（中新社）
美國限港貨須標示中國製造， 遭世貿裁定不符世貿規則；圖為市民在商城購物。（中新社）

美國2020年底起要求所有由香港出口往美國的產品的來源地標記不能再標示為「香港」，而必須標示為「中國」。世界貿易組織（WTO）爭端解決機構成立專家組，審理有關爭端，早前裁定不符合WTO規則，港府即時去信美國貿易代表，敦促美方尊重裁決，立即撤回其違規措施。

明報報導，港府昨晚歡迎專家組充分肯定中國香港作為單獨關稅區的地位，認為有關裁決再次證明美方無視國際貿易規則，企圖單方面實施帶歧視和不公的規定，強列譴責無理打壓香港產品和企業，將經貿問題政治化。

據報導，美國貿易代表發言人Adam Hodge發聲明稱，美方強烈反對有關裁決，無意取消有關標記要求。他稱，美方不會就有關重大安全問題向世貿讓步，又說世貿有關報告進一步顯示世貿需要根本上改革。

報導稱，廠商會會長史立德歡迎世貿裁決，形容今次裁決是取回公道，對香港有正面作用。他說，目前香港會出口藥物、鐘表、食品、調味品等香港製造的產品，兩年前廠商會當時已反對美國單方面取消「香港製造」的做法，認為不合理及不符合國際貿易。

報導說，港府表示，世貿專家組已向爭端解決機構提交裁決報告，並建議美方糾正其規定。

報導指出，商經局長丘應樺歡迎專家組充分肯定中國香港作為單獨關稅區的地位，又指美國強迫香港產品改變來源地標記，完全是出於政治動機，把貿易武器化，妄圖借此干預香港內部事務。

香港 關稅 WTO

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