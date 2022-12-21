黎智英案仍待人大釋法 李家超：中央機構已表支持

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 特首李家超早前因應海外律師參與港區國安法 案件一事，提請人大釋法，仍未獲回應，李稱「不同的中央駐港機構已表示支持，而港澳辦亦發放了新聞稿表示支持……，待中央在這方面盡快作出決定」。

明報報導，全國港澳研究會副會長劉兆佳認為中央必然通盤和深入考慮問題，因此難以急速決定。全國人大常委譚耀宗表示，至今仍未收到關於釋法的議程，認為涉及的黎智英 案已押後至明年9月審理，不用心急處理。

據報導，李家超上月底提請釋法，其後港澳辦、中聯辦和駐港國家安全公署曾先後發稿，表明支持李家超提請釋法，但於本月底召開的全國人大常委會未見相關議程。近日社會上亦就釋法提出不同倡議，有說港府可修例處理代替中央釋法。

報導稱，昨有傳媒問到對釋法的情況有什麼看法時，李家超稱，在提請釋法時，中央駐港機構及港澳辦均發新聞稿表示支持，事情一定要按內地的法律和法規進行，期待中央在這方面盡快決定，清晰理解結果。

報導指，現時中央會否釋法仍未有定案，對於李家超昨日的說法，劉兆佳估計中央應該相當重視李家超提出的釋法要求，但可能從較複雜和廣闊的角度看待釋法問題，確保國家安全能得到妥善維護，因此會希望無論用任何方式處理，相關問題都能長遠和徹底解決，毋須再採取行動。

報導稱，劉兆佳表示人大釋法肯定是一個選項，但並不好預測釋法的機會成數。