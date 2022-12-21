澳車北上元旦啟動 1站式辦手續 港車北上明年Q1揭曉

澳門私家車從明年元旦起，可經港珠澳大橋珠海公路口岸入粵。（取材自臉書）

廣東省新聞辦20日公布，即日起接受「澳車北上」申請，明年元旦起，經港珠澳大橋珠海公路口岸的澳門 私家車可正式進入廣東，預計約8萬車主可受惠。廣東與香港政府正爭取於明年首季公布有關「港車北上」的詳細安排，並於明年實施。

綜合文匯報等港媒報導，作為先行先試，「澳車北上」20日下午2時起接受申請，首批申請車主自2023年元旦起，可經港珠澳大橋珠海公路口岸正式入粵，申請人可利用「澳車北上」信息管理服務系統一站式辦理所有手續。「澳車北上」實施將為「港車北上」提供經驗與借鑑。

港車在申請門檻、手續簡化、跨境通行等方面與澳車類似，並可望在「澳車北上」經驗與做法上給予優化，進一步促進粵港澳大灣區 融合發展。

港府發言人表示，相關準備工作已大致完成。已與廣東敲定實施計畫的基本安排，當中包括申請人、車輛及司機資格、逗留時間、保險要求、車輛查驗及申請程序和手續等。

「澳車北上」門檻降低更普惠，實行「1人1車」，1輛車可配2名駕駛人。澳門車主只要年滿18歲、持有港澳居民來往內地通行證，「沒有投資 納稅等各種條件限制，跨境通行也更便利。」

廣東省交通管理局局長鄧正雨透露，通過實行臨時入境牌證電子化，核發電子臨時入境機動車牌證，牌證有效期與所購買的內地交強險有效期一致，最長不超過1年。在牌證有效期內，澳門私家車預約後可以多次入出廣東。對符合條件的入境澳門私家車實行「免擔保」政策，無需向內地海關提供保證金或銀行保函。還推行「共享共用、屬地辦理」，珠澳口岸通關共享共用一張電子識別標籤。

此外，「澳車北上」的管理辦法規定澳門私家車只能經港珠澳大橋珠海公路口岸出入，並在廣東省範圍內行駛；每次入境後連續停留不超過30天，每年累計停留不超過180天。