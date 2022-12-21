我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州貨運列車撞穿聯結車 3列車頭與10節車廂脫軌

北加地震前10秒 預警系統叫醒睡夢中300萬人

澳車北上元旦啟動 1站式辦手續 港車北上明年Q1揭曉

香港新聞組／香港21日電
澳門私家車從明年元旦起，可經港珠澳大橋珠海公路口岸入粵。（取材自臉書）
澳門私家車從明年元旦起，可經港珠澳大橋珠海公路口岸入粵。（取材自臉書）

廣東省新聞辦20日公布，即日起接受「澳車北上」申請，明年元旦起，經港珠澳大橋珠海公路口岸的澳門私家車可正式進入廣東，預計約8萬車主可受惠。廣東與香港政府正爭取於明年首季公布有關「港車北上」的詳細安排，並於明年實施。

綜合文匯報等港媒報導，作為先行先試，「澳車北上」20日下午2時起接受申請，首批申請車主自2023年元旦起，可經港珠澳大橋珠海公路口岸正式入粵，申請人可利用「澳車北上」信息管理服務系統一站式辦理所有手續。「澳車北上」實施將為「港車北上」提供經驗與借鑑。

港車在申請門檻、手續簡化、跨境通行等方面與澳車類似，並可望在「澳車北上」經驗與做法上給予優化，進一步促進粵港澳大灣區融合發展。

港府發言人表示，相關準備工作已大致完成。已與廣東敲定實施計畫的基本安排，當中包括申請人、車輛及司機資格、逗留時間、保險要求、車輛查驗及申請程序和手續等。

「澳車北上」門檻降低更普惠，實行「1人1車」，1輛車可配2名駕駛人。澳門車主只要年滿18歲、持有港澳居民來往內地通行證，「沒有投資納稅等各種條件限制，跨境通行也更便利。」

廣東省交通管理局局長鄧正雨透露，通過實行臨時入境牌證電子化，核發電子臨時入境機動車牌證，牌證有效期與所購買的內地交強險有效期一致，最長不超過1年。在牌證有效期內，澳門私家車預約後可以多次入出廣東。對符合條件的入境澳門私家車實行「免擔保」政策，無需向內地海關提供保證金或銀行保函。還推行「共享共用、屬地辦理」，珠澳口岸通關共享共用一張電子識別標籤。

此外，「澳車北上」的管理辦法規定澳門私家車只能經港珠澳大橋珠海公路口岸出入，並在廣東省範圍內行駛；每次入境後連續停留不超過30天，每年累計停留不超過180天。

澳門 投資 灣區

上一則

港下半年新股增2倍 新行業逾7成 衍生商品成交冠全球

下一則

港冬至起多項鬆綁 餐廳不限人數 疫苗通、口罩令仍維持

延伸閱讀

李家超21日赴北京述職 上任後首次 力求通關內地

李家超21日赴北京述職 上任後首次 力求通關內地
澳門救經濟再鬆綁 中國入境免隔離、港台0+5

澳門救經濟再鬆綁 中國入境免隔離、港台0+5
首例…內地的心 移植救活港嬰 小芷希重生

首例…內地的心 移植救活港嬰 小芷希重生
用內地器官 香港醫界憂被逐出世界移植組織

用內地器官 香港醫界憂被逐出世界移植組織

熱門新聞

圖為北京的兒童醫院，家長們帶著小孩來看病。美聯社

北大清華密集發布退休人員訃告 職員驚駭：從未見過

2022-12-15 13:38
網傳涉事兩名幹部（前排二人）曾一起主持疫情說明會。（取材自微博）

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

2022-12-18 11:29
網友在小紅書曝光，代購將Costco的泰諾成箱成箱搬走。(取材自小紅書)

代購Costco狂搬退燒藥寄中國？3重病毒襲美買不到藥 華人火大

2022-12-20 02:30
受疫情影響，近日北京街頭也變得冷清許多。圖為北京一處公車站15日景象。（歐新社）

中國染疫激增 美使領館連夜公告：常規簽證全停

2022-12-15 09:44
北京多家醫院近期出現死亡激增情况，而居家感染去世的人數則更是無法統計，市內多家殯儀館均稱目前處理屍體火化業務需排隊多天，連停放遺體的位置難以騰出。圖為身穿防疫服的工作人員17日在殯儀館轉移安放屍體的棺材。（路透）

北京疫情爆炸…殮房1格2屍 「1周燒不完」

2022-12-17 21:21
北京一家醫院的發熱門診前排起長隊。(美聯社)

美機構估中國疫情4月達高峰 2023年死亡數破百萬

2022-12-17 13:52

超人氣

更多 >
逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾
影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼

影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼
女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光
紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布
馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年

馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年